Умєров вирішив скасувати свій візит до Франції — в чому причина

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Очільник українського Міноборони Рустем Умєров вирішив скасувати свій візит до Франції через міркування безпеки. Як повідомлялось, в цій країні повинні запустити артилерійську коаліцію для допомоги нашій державі.

Про це пише Le Monde.

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Зазначається, що таку інформацію для видання підтвердили у Міністерстві збройних сил Франції. Проте Умєров все ж візьме участь у запуску цієї коаліції, але в онлайн-форматі.

Як відомо, очільниками коаліції є Франція та Сполучені Штати Америки. Її проводять у межах Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Які об'єкти у Франції мав відвідати український міністр

У Франції повідомляли, що коаліція має об'єднати зусилля, аби допомогти нашій державі у короткі та довготривалі сроки.

Своєю чергою у Міністерстві збройних сил Франції офіційно анонсували візит Умєрова 15 січня. Вже сьогодні, 18 січня, Умєров та Лекорню мали поїхати до промислових об'єктів у Бурже, де виготовляють САУ Caesar, і до ракетного корабля MBDA у Сель-Сен-Дені.

Раніше ми писали, що Франція виготовить для української армії 78 самохідних артилерійських установок (САУ) CEASAR. Україна сама готова надати частину власних ресурсів.