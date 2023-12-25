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Умеров заявил, что Минобороны известно, сколько мужчин призывного возраста уехали за границу

25 декабря 2023 04:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Умеров заявил, что Минобороны известно, сколько мужчин призывного возраста уехали за границу
Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ему известно, сколько мужчин призывного возраста уехали из страны после начала полномасштабного вторжения. Однако, по его словам, людей, которые хотят защищать страну больше, чем не желающих.

Об этом Рустем Умеров рассказал "Ремовська Інтерв'ю".

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"Последние полтора месяца мы консолидировали все базы данных. То есть видим, сколько у нас в Украине (мужчин призывного возраста. — Ред.), сколько за границей, проверяем это вместе с МИД, то есть у нас есть такая информация", — отметил Умеров.

По его мнению, те, кто хочет "служить своей нации", преобладают количеством тех, кто пытается избежать этого.

"Это моя задача — сделать все возможное и невозможное в правовых рамках, чтобы приобщить к защите страны необходимое количество людей. Во-первых, мы призываем этих людей пройти учет. Во-вторых, после учета, предлагаем им разные опции — рекрутинг, где можно выбрать специальность", — пояснил министр.

Он отметил предоставление возможностей военнослужащим вместо наказания, чтобы таким образом снять все вопросы безопасности, являющиеся целью оборонного ведомства. Решения по ограничениям зависят от голосования в Верховной Раде.

"Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет поучаствовать в том, чтобы защищать свою страну", — добавил Умеров.

Напомним, что Умеров также заявил, что Министерство обороны Украины работает над техническими решениями по поводу того, чтобы военнообязанные мужчины получали уведомления о необходимости прийти в ТЦК в смартфоне.

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