Умєров заявив, що Міноборони відомо, скільки чоловіків призовного віку виїхали за кордон
Глава Міністерства оборони України Рустем Умєров заявив, що йому відомо, скільки чоловіків призовного віку виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення. Однак, за його словами, людей, які хочуть захищати країну більше, ніж тих, хто не хоче.
Про це Рустем Умєров розповів "Ремовська Інтерв'ю".
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"Останні півтора місяця ми консолідували всі бази даних. Тобто бачимо, скільки у нас в Україні (чоловіків призовного віку. — Ред.), скільки за кордоном, перевіряємо це разом з МЗС, тобто у нас є така інформація", — зазначив Умєров.
На його думку, ті, хто хоче "служити своїй нації" переважають кількістю тих, хто намагається уникнути цього.
"Це моє завдання — зробити все можливе і неможливе у правових рамках, аби долучити до захисту країни необхідну кількість людей. По-перше, ми закликаємо цих людей пройти облік. По-друге, після обліку, пропонуємо їм різні опції — рекрутинг, де можна обрати спеціальність", — пояснив міністр.
Він наголосив на наданні можливостей військовослужбовцям замість покарання, щоб таким чином зняти всі питання щодо безпеки, що є метою оборонного відомства. Рішення ж щодо обмежень залежать від голосування у Верховній Раді.
"Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче взяти участь в тому, щоб боронити свою країну", — додав Умєров.
Нагадаємо, що Умєров також заявив, що Міністерство оборони України працює над технічними рішеннями щодо того, аби військовозобов'язані чоловіки отримували сповіщення про необхідність прийти до ТЦК у смартфоні.
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