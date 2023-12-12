United24 собрали средства на бронированные "скорые" для ВСУ — четыре уже в Украине

Переданные Украине бронированные "быстрые". Фото: МОЗ

В Украину доставили четыре уникальных бронированных автомобиля "скорой помощи". Их изготовили по спецзаказу специально для нужд украинской армии.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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"Это суперсовременные машины от канадской Terradyne Armored Vehicles, которые изготовили по спецзаказу, в соответствии с потребностями украинских военных", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что такие автомобили помогают эффективно спасать жизнь раненых военных.

"В отличие от обычных "скорых" эти автомобили обладают надежной противошаровой, противообломочной и противоминной защитой, отвечающей стандартам НАТО и способны эвакуировать раненых непосредственно из зоны боевых действий", — заявили в министерстве.

Переданы Украине бронированные "быстрые", вид сзади. Фото: МОЗ

Переданы Украине бронированные "быстрые", передняя часть. Фото: МОЗ

Переданы Украине бронированные "быстрые" с открытыми капотами. Фото: МОЗ

Переданы Украине бронированные "быстрые", вид сбоку. Фото: МОЗ

В общей сложности в Украину прибыло уже 11 таких авто, к концу года ожидается еще 2.

"Средства на них собрали невероятные United24, а помогли сделать заказ Медицинские закупки Украины", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что благотворительная платформа UNITED 24 и звездный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко исполнили мечту защитника "Азовстали". Они устроили ему поездку на матч Украина — Италия в немецкий Леверкузен.

Напомним, что британский актер Марк Стронг стал послом UNITED24 и поддержал направление "Образование и наука". Он пообщался по видеосвязи с президентом Владимиром Зеленским и выразил поддержку Украине.