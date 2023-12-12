United24 зібрали кошти на броньовані "швидкі" для ЗСУ — чотири вже в Україні
В Україну доставили чотири унікальні броньовані автомобілі "швидкої допомоги". Їх виготовили по спецзамовленню спеціально для потреб українського війська.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Броньовані "швидкі" для ВСУ
"Це суперсучасні машини від канадської Terradyne Armored Vehicles, які виготовили на спецзамовлення, відповідно до потреб українських військових", — говориться у повідомленні.
У міністерстві додали, що такі автомобілі допомагають ефективно рятувати життя поранених військових.
"На відміну від звичайних "швидких" ці автомобілі мають надійний протикульовий, протиуламковий та протимінний захист, що відповідає стандартам НАТО і здатні евакуювати поранених безпосередньо з зони бойових дій", — заявили у міністерстві.
Загалом в Україну прибуло вже 11 таких авто, до кінця роки очікується ще 2.
"Кошти на них зібрали неймовірні United24, а допомогли зробити замовлення Медичні закупівлі України", — говориться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що благодійна платформа UNITED 24 та зірковий український футболіст та тренер Андрій Шевченко виконали мрію захисника ''Азовсталі''. Вони влаштували йому поїздку на матч Україна — Італія в німецький Леверкузен.
Нагадуємо, що британський актор Марк Стронг став амбасадором UNITED24 і підтримав напрям "Освіта і наука". Він поспілкувався по відеозв'язку з президентом України Володимиром Зеленським і висловив підтримку Україні.
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