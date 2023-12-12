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United24 зібрали кошти на броньовані "швидкі" для ЗСУ — чотири вже в Україні

12 грудня 2023 13:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
United24 зібрали кошти на броньовані "швидкі" для ЗСУ — чотири вже в Україні
Передані Україні броньовані "швидкі". Фото: МОЗ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україну доставили чотири унікальні броньовані автомобілі "швидкої допомоги". Їх виготовили по спецзамовленню спеціально для потреб українського війська.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України

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"Це суперсучасні машини від канадської Terradyne Armored Vehicles, які виготовили на спецзамовлення, відповідно до потреб українських військових", — говориться у повідомленні. 

У міністерстві додали, що такі автомобілі допомагають ефективно рятувати життя поранених військових.

"На відміну від звичайних "швидких" ці автомобілі мають надійний протикульовий, протиуламковий та протимінний захист, що відповідає стандартам НАТО і здатні евакуювати поранених безпосередньо з зони бойових дій", — заявили у міністерстві.

швидкі
Передані Україні броньовані "швидкі", вид ззаду. Фото: МОЗ
швидкі
Передані Україні броньовані "швидкі", передня частина. Фото: МОЗ
швидкі
Передані Україні броньовані "швидкі" з відкритими капотами. Фото: МОЗ
швидкі
Передані Україні броньовані "швидкі", вид збоку. Фото: МОЗ

Загалом в Україну прибуло вже 11 таких авто, до кінця роки очікується ще 2.

"Кошти на них зібрали неймовірні United24, а допомогли зробити замовлення Медичні закупівлі України", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що благодійна платформа UNITED 24 та зірковий український футболіст та тренер Андрій Шевченко виконали мрію захисника ''Азовсталі''. Вони влаштували йому поїздку на матч Україна — Італія в німецький Леверкузен.

Нагадуємо, що британський актор Марк Стронг став амбасадором UNITED24 і підтримав напрям "Освіта і наука". Він поспілкувався по відеозв'язку з президентом України Володимиром Зеленським і висловив підтримку Україні.

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