Поразили технику с первого выстрела — 3 ОШБр повредила вражеский броневик и пушку под Авдеевкой

Уничтожение вражеского броневика под Авдеевкой. Фото: скриншот с видео 3-й ОШБр

Украинские военные обнаружили российскую боевую машину "гантрак" в окрестностях Авдеевки. Бойцы третьей штурмовой бригады долго не дожидаясь нанесли точный удар по броневику и повредили его и пушку С-60 оккупантов.

Соответствующее видео удара опубликовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в понедельник, 18 марта.

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Воины 3-й ОШБр с помощью гаубицы "Мста-Б" с первого выстрела нанесли удар по российскому "гантраку" с 57-мм пушкой С-60 под Авдеевкой. Бойцам удалось повредить, как сам броневик, так и пушку противника.

"Бронированный "гантрак" оккупантов с 57-мм пушкой С-60 был обнаружен в окрестностях Авдеевки. К работе приступили операторы Третьей штурмовой и с применением огня "Мсты" нанесли поражение технике россиян с первого же выстрела", — говорится в описании под видео.

Напомним, третья штурмовая бригада провела успешную спецоперацию в Красногоровке Донецкой области. Воины выбили оккупантов из города и уничтожили личный состав противника.

Ранее мы писали, что бойцы третьей штурмовой бригады показали архивные кадры боев под Авдеевкой. Бойцы отбили атаку захватчиков и помогли раненому собратью.