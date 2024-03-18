Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Уразили техніку з першого пострілу — 3 ОШБр пошкодила ворожий броньовик та гармату під Авдіївкою arrow

Уразили техніку з першого пострілу — 3 ОШБр пошкодила ворожий броньовик та гармату під Авдіївкою

18 березня 2024 19:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Уразили техніку з першого пострілу — 3 ОШБр пошкодила ворожий броньовик та гармату під Авдіївкою
Знищення ворожого броньовика під Авдіївкою. Фото: скриншот з відео 3-ї ОШБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські військові виявили російську бойову машину "гантрак" на околицях Авдіївки. Бійці третьої штурмової бригади довго не чекаючи завдали влучного удару по броньовику та пошкодили його і гармату С-60 окупантів.

Відповідне відео удару опублікувала пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram в понеділок, 18 березня.

Читайте також:

Пошкодження військової техніки загарбників під Авдіївкою

Воїни 3-ї ОШБр за допомогою гаубиці "Мста-Б" з першого пострілу завдали удару по російському "гантраку" з 57-мм гарматою С-60 під Авдіївкою. Бійцям вдалося пошкодити, як сам броньовик, так і гармату противника.

"Броньований "гантрак" окупантів з 57-мм гарматою С-60 було виявлено на околицях Авдіївки. До роботи приступили оператори Третьої штурмової та з застосуванням вогню "Мсти" завдали ураження техніці росіян з першого ж пострілу", — йдеться в описі під відео. 

Нагадаємо, третя штурмова бригада провела успішну спецоперацію у Красногорівці на Донеччині. Воїни вибили окупантів з міста та знищили особовий склад противника.

Раніше ми писали, що бійці третьої штурмової бригади показали архівні кадри боїв під Авдіївкою. Бійці відбили атаку загарбників та допомогли пораненому побратиму.

війна
Україна
військова техніка
окупанти
Авдіївка
штурмова бригада
3 ОШБр

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися