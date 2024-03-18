Уразили техніку з першого пострілу — 3 ОШБр пошкодила ворожий броньовик та гармату під Авдіївкою

Знищення ворожого броньовика під Авдіївкою. Фото: скриншот з відео 3-ї ОШБр

Українські військові виявили російську бойову машину "гантрак" на околицях Авдіївки. Бійці третьої штурмової бригади довго не чекаючи завдали влучного удару по броньовику та пошкодили його і гармату С-60 окупантів.

Відповідне відео удару опублікувала пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram в понеділок, 18 березня.

Читайте також:

Пошкодження військової техніки загарбників під Авдіївкою

Воїни 3-ї ОШБр за допомогою гаубиці "Мста-Б" з першого пострілу завдали удару по російському "гантраку" з 57-мм гарматою С-60 під Авдіївкою. Бійцям вдалося пошкодити, як сам броньовик, так і гармату противника.

"Броньований "гантрак" окупантів з 57-мм гарматою С-60 було виявлено на околицях Авдіївки. До роботи приступили оператори Третьої штурмової та з застосуванням вогню "Мсти" завдали ураження техніці росіян з першого ж пострілу", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, третя штурмова бригада провела успішну спецоперацію у Красногорівці на Донеччині. Воїни вибили окупантів з міста та знищили особовий склад противника.

Раніше ми писали, що бійці третьої штурмової бригади показали архівні кадри боїв під Авдіївкою. Бійці відбили атаку загарбників та допомогли пораненому побратиму.