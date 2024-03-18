Уразили техніку з першого пострілу — 3 ОШБр пошкодила ворожий броньовик та гармату під Авдіївкою
Українські військові виявили російську бойову машину "гантрак" на околицях Авдіївки. Бійці третьої штурмової бригади довго не чекаючи завдали влучного удару по броньовику та пошкодили його і гармату С-60 окупантів.
Відповідне відео удару опублікувала пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram в понеділок, 18 березня.
Пошкодження військової техніки загарбників під Авдіївкою
Воїни 3-ї ОШБр за допомогою гаубиці "Мста-Б" з першого пострілу завдали удару по російському "гантраку" з 57-мм гарматою С-60 під Авдіївкою. Бійцям вдалося пошкодити, як сам броньовик, так і гармату противника.
"Броньований "гантрак" окупантів з 57-мм гарматою С-60 було виявлено на околицях Авдіївки. До роботи приступили оператори Третьої штурмової та з застосуванням вогню "Мсти" завдали ураження техніці росіян з першого ж пострілу", — йдеться в описі під відео.
Нагадаємо, третя штурмова бригада провела успішну спецоперацію у Красногорівці на Донеччині. Воїни вибили окупантів з міста та знищили особовий склад противника.
Раніше ми писали, що бійці третьої штурмової бригади показали архівні кадри боїв під Авдіївкою. Бійці відбили атаку загарбників та допомогли пораненому побратиму.
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