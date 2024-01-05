Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Правительство Шотландии остановит финансирование гостиниц, в которых живут украинские беженцы arrow

Правительство Шотландии остановит финансирование гостиниц, в которых живут украинские беженцы

5 января 2024 23:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Правительство Шотландии остановит финансирование гостиниц, в которых живут украинские беженцы
Украинские беженцы. Иллюстративное фото: The Page
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Шотландии заявили об остановке финансирования размещения украинских беженцев в отелях. Там сообщают об отсутствии средств для таких нужд.

Об этом пишет The Scotsman.

Читайте также:

Шотландия не будет финансировать проживание украинцев

Так, в Шотландии местные советы ряда городов не получили 10 млн. фунтов стерлингов для финансирования работы гостиниц, в которых разместили беженцев из Украины. Поэтому украинцы будут искать для себя другое жилье.

Отмечается, что в этом году правительство страны отказалось выделить средства местным властям для финансирования гостиниц с беженцами из-за трудностей с поиском дополнительных средств.

По словам министерши социальной справедливости Шотландии Ширли-Энн Сомервиль, формирование регионального бюджета было "чрезвычайно сложным" и требовало "трудных решений".

Заместитель председателя горсовета Эдинбурга Менди Уотт заявила, что такой шаг повлечет за собой непредвиденные последствия и увеличит "уровень бездомности" в городе.

"После всего, что мы совместно сделали, чтобы поддержать тысячи людей, которые так много пострадали, мы шокированы этим решением, которое влияет на семьи, начинающие новую жизнь здесь, в Шотландии", — заявила она.

В то же время лидер шотландских либерал-демократов Алекс Коул-Гамильтон заявил, что правящей Шотландской национальной партии "теперь безразлично украинским беженцам".

Известно, что на следующей неделе представители Конвенции местных органов власти Шотландии проведут встречу с министершей социальной справедливости для поиска путей разрешения ситуации.

Напомним, что Финляндия планирует предоставлять финансовую компенсацию беженцам из Украины, которые добровольно решат вернуться в свою страну. Правительство страны разработало соответствующий пакет финансовой помощи, и ожидается, что это решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Размер субсидии на добровольный возврат составит 5300 евро.

Также мы писали, что Чехия будет платить украинским беженцам за возвращение на Родину. Соответствующий закон подписал президент Чехии Петр Павел.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме