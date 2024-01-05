Правительство Шотландии остановит финансирование гостиниц, в которых живут украинские беженцы

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: The Page

В Шотландии заявили об остановке финансирования размещения украинских беженцев в отелях. Там сообщают об отсутствии средств для таких нужд.

Об этом пишет The Scotsman.

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Так, в Шотландии местные советы ряда городов не получили 10 млн. фунтов стерлингов для финансирования работы гостиниц, в которых разместили беженцев из Украины. Поэтому украинцы будут искать для себя другое жилье.

Отмечается, что в этом году правительство страны отказалось выделить средства местным властям для финансирования гостиниц с беженцами из-за трудностей с поиском дополнительных средств.

По словам министерши социальной справедливости Шотландии Ширли-Энн Сомервиль, формирование регионального бюджета было "чрезвычайно сложным" и требовало "трудных решений".

Заместитель председателя горсовета Эдинбурга Менди Уотт заявила, что такой шаг повлечет за собой непредвиденные последствия и увеличит "уровень бездомности" в городе.

"После всего, что мы совместно сделали, чтобы поддержать тысячи людей, которые так много пострадали, мы шокированы этим решением, которое влияет на семьи, начинающие новую жизнь здесь, в Шотландии", — заявила она.

В то же время лидер шотландских либерал-демократов Алекс Коул-Гамильтон заявил, что правящей Шотландской национальной партии "теперь безразлично украинским беженцам".

Известно, что на следующей неделе представители Конвенции местных органов власти Шотландии проведут встречу с министершей социальной справедливости для поиска путей разрешения ситуации.

Напомним, что Финляндия планирует предоставлять финансовую компенсацию беженцам из Украины, которые добровольно решат вернуться в свою страну. Правительство страны разработало соответствующий пакет финансовой помощи, и ожидается, что это решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Размер субсидии на добровольный возврат составит 5300 евро.

Также мы писали, что Чехия будет платить украинским беженцам за возвращение на Родину. Соответствующий закон подписал президент Чехии Петр Павел.