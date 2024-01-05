Уряд Шотландії зупинить фінансування готелів, в яких живуть українські біженці

Українські біженці. Фото ілюстративне: The Page

У Шотландії заявили про зупинку фінансування розміщення українських біженців в готелях. Там повідомляють про відсутність коштів для таких потреб.

Про це пише The Scotsman.

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Так, у Шотландії місцеві ради низки міст не отримали 10 млн фунтів стерлінгів для фінансування роботи готелів, у яких розмістили біженців з України. Тому українці муситимуть шукати для себе інше житло.

Зазначається, що цього року уряд країни відмовився виділити кошти місцевій владі для фінансування готелів з біженцями через труднощі з пошуком додаткових коштів.

За словами міністерки соціальної справедливості Шотландії Ширлі-Енн Сомервіль, формування регіонального бюджету було "надзвичайно складним" і потребувало "важких рішень".

Заступниця голови міськради Единбурга Менді Вотт заявила, що такий крок спричинить непередбачені наслідки та збільшить "рівень бездомності" в місті.

"Після всього, що ми спільно зробили, щоб підтримати тисячі людей, які так багато постраждали, ми шоковані цим рішенням, яке впливає на сім’ї, які починають нове життя тут, у Шотландії", — заявила вона.

Водночас лідер шотландських ліберал-демократів Алекс Коул-Гамільтон заявив, що правлячій Шотландській національній партії "тепер байдуже до українських біженців".

Відомо, що наступного тижня представники Конвенції місцевих органів влади Шотландії проведуть зустріч із міністеркою соціальної справедливості для пошуку шляхів вирішення ситуації.

Нагадаємо, що Фінляндія планує надавати фінансову компенсацію біженцям з України, які добровільно вирішать повернутися до своєї країни. Уряд країни розробив відповідний пакет фінансової допомоги, й очікується, що це рішення набуде чинності з 1 січня 2024 року. Розмір субсидії на добровільне повернення становитиме 5 300 євро.

Також ми писали, що Чехія платитиме українським біженцям за повернення на Батьківщину. Відповідний закон підписав президент Чехії Петр Павел.