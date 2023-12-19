Правительство выделит дополнительную помощь пострадавшим от войны регионам — на что потратят

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот с видео

Деоккупированным общинам и пострадавшим от войны регионам выделят дополнительную помощь. Соответствующую постановку принял Кабинет Министров Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Сегодня принимаем постановление о дополнительной помощи деоккупированным общинам и пострадавшим от войны общинам. Совершенствуем компенсацию реверсной дотации за октябрь-декабрь и компенсацию недопоступления от НДФЛ", — сказал Шмыгаль.

По его словам, полученные средства органы местного самоуправления потратят на зарплаты бюджетникам и на оплату коммунальных услуг.

В то же время, премьер отметил, что за 11 месяцев этого года 2,6 трлн грн составили расходы, половину из которых направили на оборону.

Вторым приоритетом Шмыгаль назвал социальное обеспечение.

Он уточнил, что более 473 млрд грн — это 18% от всех расходов направили на пенсии и пособия людям, которые больше всего в этом нуждаются.

Так, по состоянию на середину декабря государство предоставило местным бюджетам в виде трансфертов более 178 млрд грн, из них:

27 млрд грн базовой дотации;

24 млрд грн помощи общинам, пострадавшим от агрессии;

87,3 млрд грн образовательной субвенции;

1 млрд грн на закупку школьных автобусов;

3 млрд грн на содержание больниц.

Кроме того, было выделено почти 10,6 млрд. грн. субвенции местным бюджетам для реализации проектов на объектах социальной сферы и ЖКХ — это ремонты и реконструкции школ, больниц, жилых домов, водопроводов.

Министр добавил, что остатки средств на счетах по сравнению с началом года выросли почти на 58% и составляют около 182 млрд. грн.

Скриншот постта Шмыгаля

Напомним, что Украина получит от Всемирного банка 1,34 млрд долларов. Средства пойдут на срочные расходы государственного бюджета.

Также мы писали, что Европейский банк реконструкции и развития предоставит 150 млн евро для Украины. Средства будут направлены для поддержки Укрэнерго в прохождении отопительного сезона.