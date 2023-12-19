Уряд виділить додаткову допомогу постраждалим від війни регіонам — на що витратять

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео

Деокупованим громадам та регіонам, що постраждали від війни, виділять додаткову допомогу. Відповідну постановку ухвалив Кабінет міністрів України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Кабмін виділить додаткові кошти постраждалим регіонам

"Сьогодні приймаємо постанову про додаткову допомогу деокупованим громадам та громадам, що постраждали від війни. Вдосконалюємо компенсацію реверсної дотації за жовтень-грудень і компенсацію недонадходження від ПДФО", — сказав Шмигаль.

За його словами, отримані кошти органи місцевого самоврядування витратять на зарплати бюджетникам та на оплату комунальних послуг.

Водночас прем'єр зазначив, що за 11 місяців цього року 2,6 трлн грн склали видатки, половину з яких спрямували на оборону.

Другим пріоритетом Шмигаль назвав соціальне забезпечення.

Він уточнив, що понад 473 млрд грн — це 18% від усіх видатків спрямували на пенсії та допомоги людям, які найбільше цього потребують.

Так, станом на середину грудня держава надала місцевим бюджетам у вигляді трансфертів понад 178 млрд грн, з них:

27 млрд грн базової дотації;

24 млрд грн допомоги громадам, які постраждали від агресії;

87,3 млрд грн освітньої субвенції;

1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів;

3 млрд грн на утримання лікарень тощо.

Крім того, було виділено майже 10,6 млрд грн субвенції місцевим бюджетам для реалізації проєктів на об'єктах соціальної сфери та ЖКГ — це ремонти та реконструкції шкіл, лікарень, житлових будинків, водогонів.

Міністр додав, що залишки коштів на рахунках порівняно з початком року зросли майже на 58% і становлять близько 182 млрд грн.

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, що Україна отримає від Світового банку 1,34 млрд дол. Кошти підуть на нагальні видатки державного бюджету.

Також ми писали, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго в проходженні опалювального сезону.