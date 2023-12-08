Интервью с жителем оккупированной части Запорожской области

Одно из захваченных оккупантами зданий украинских предприятий. Фото из личного архива Кирилла П.

Южная часть Запорожской области с марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов . Как живут люди на этих территориях, возможно ли там выжить без российских документов, многие ли украинцы поддерживают оккупационную "власть" — в интервью Кирилла П., жителя одного из городков той части Запорожской области, которая еще ждет деоккупацию.

Почему вы остались на территории, которая была оккупирована россиянами?

— Я вернулся в свой родной город к родителям еще до полномасштабного вторжения. После 24 февраля 2022 года (особенно после 4 марта, когда российская армия зашла в город), конечно, встал вопрос о выезде. Но родители категорически отказались покидать отчий дом.

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Взвесив все нюансы, я решил остаться рядом с ними. Были мысли о том, что война ненадолго, о том, что уехать можно будет и впоследствии, если ситуация ухудшится… Можно сказать, что затягивал-затягивал и досиделся.

Объявление о прекращении обращения гривны на оккупированных территориях

Были ли возможности уехать? Как люди уезжали в начале войны и как уезжают сейчас, на втором году конфликта?

— Возможности были и есть всегда. Я живу в небольшом городке неподалеку от Энергодара. Путь к "большой земле" всегда лежал через Васильевку на Запорожье. В первые недели оккупации проблем с выездом почти не было. Да, россияне поставили блокпосты и постоянно проверяли документы, но проехать на подконтрольную Украине территорию не мешали. Мешали лишь длинные очереди, которые почти сразу образовались в районе Васильевки и Каменского, и боевые действия. Летом 2022 года с выездом стало хуже: нужно было оформлять в так называемой "администрации" разрешение на выезд и формировать колонны. Ну а потом, где-то в декабре, выезд через Васильевку был полностью перекрыт.

Впрочем, уехать можно и сейчас, но уже гораздо более сложным путем через территорию России и третьих государств. Очень желательно при этом чтобы у вас был российский паспорт, это немного облегчает процесс. Около месяца назад из Энергодара в Киев выехала знакомая супружеская чета. Они "путешествовали" четыре дня транзитом через четыре страны, прежде чем попасть в столицу. Стоило это 500 евро с одного человека (но у них не было российских паспортов). По деньгам где-то так и сейчас есть. Сумма может колебаться в соответствии с тем, куда именно вам нужно: в Украину или, например, в Польшу или Германию.

Какие изменения после начала оккупации в вашем населенном пункте заметны первыми?

— Подозреваю, что во всех без исключения оккупированных городах первой проблемой была логистика товаров и услуг. Говорю о своем городе — у нас где-то недели две ощущалась острая нехватка хлеба, сахара, муки и других товаров первой необходимости. Мощностей местного производства катастрофически не хватало, и сами производства остались без сырья. К примеру, на хлебных киосках были объявления: "Меняем хлеб на дрожжи". За хлебом стояли длинные очереди, его давали по две буханки в одни руки — а было такое, что и по половинке буханки. А когда в один магазин завезли муку, это известие мгновенно разошлось по городу — и очередь выстроилась метров на двести.

Российская агитация на оккупированных территориях Запорожской области

Из Энергодара приезжали покупать сахар — там его в магазинах почему-то не было дольше, чем у нас. Для курильщиков произошла вообще настоящая беда, потому что сигареты тоже исчезли. Повторюсь, так было недели две, где-то до конца марта 2022-го. Уже в апреле я шел по парку и увидел выброшенный кем-то хлеб. Подумалось — какая все-таки у нас короткая память, ведь за эту самую буханку хлеба буквально неделю назад можно было запросто простоять в очереди часов пять-шесть.

Остальные изменения сразу заметны не были. Некоторое время над админзданиями продолжал развеваться украинский флаг — рядом с российским. Над местным Домом культуры родной флаг сняли уже где-то ближе к лету, последним в городе. Гривны продолжали обращаться вплоть до 1 января 2023-го — где-то до августа по инерции как основная денежная единица, а затем, до 31 декабря 2022-го вместе с рублем. Работали и украинские терминалы в магазинах. Сейчас есть уже только российские.

Впрочем, вспомнилось, как перед 9 мая россияне — точнее, поставленная ими местная "администрация" — тщательно закрасили последние две цифры в числе "1939", году начала Второй мировой войны, и нарисовали вместо них цифры "41". Это у нас такая памятная стела в парке с датами начала и окончания предыдущей войны, так вот ее одной из первых привели в соответствие с российским мировосприятием.

Стелла с еще не зарисованной датой "1939"

Что изменилось в работе местного бизнеса, продолжили ли работать всеукраинские сети и бренды?

— После двухнедельного коллапса в начале оккупации местный бизнес быстро пришел в себя. Я могу пересчитать по пальцам магазины и магазинчики, которые закрылись в связи с выездом владельцев. Все остальные, так или иначе, договорились с оккупантами, зарегистрировались в российском правовом поле и продолжают работать. Что касается отделений всеукраинских сетей и брендов, то, конечно, они очень быстро закрылись. Некоторым повезло, их постройки до сих пор стоят закрыты. Остальные уже используются новыми "владельцами". Самый яркий пример — супермаркет АТБ. Он закрылся где-то в середине марта, а уже в апреле его здание прибрала в руки одна из местных бизнесменок (она в числе первых сориентировалась в ситуации, горячо приветствовала оккупантов и сейчас является "депутатом" местного "райсовета"). Очень быстро АТБ вновь открылся, но, конечно, уже под новым названием и с чисто российским ассортиментом товаров. Но это известная практика на оккупированных территориях еще с 2014-го, у нас в этом плане никаких америк не открывали.

"Товары", продающиеся на рынке в оккупации

Сейчас в моем городе все магазины получают товар из России и Белоруссии. При этом иногда на рынке можно встретить мелкие товары (приправы для супов, сухую вермишель и др.), сделанные в Украине после 1 января 2023 года — то есть уже после того, как "закрылась Васильевка" и нельзя было ничего привезти "с большой земли". Как это возможно? Понятно, что контрабанда, но по каким путям?.. Тайна.

Как долго работали у вас в городке украинские интернет-провайдеры и ловит ли украинская мобильная связь?

— Интернет-провайдеры работали удивительно долго — до августа 2022 года. Но потом россияне всерьез принялись за всемирную сеть и "национализировали" на оккупированной территории все имущество всех провайдеров. В дальнейшем, чтобы у тебя работал интернет, нужно было поставить свой модем на учет уже российского провайдера. IP-адрес, конечно, тоже стал российским, что влечет за собой кучу проблем: в России заблокированы известные соцсети, страницы украинского онлайн-банкинга и еще многое. Вдобавок в оккупированной части Запорожской области заблокировали YouTube. Естественно, все блокировки просто обходятся установкой и подключением VPN-сервисов. Сейчас у нас каждый пенсионер и каждый ребенок знает как минимум четыре бесплатных VPNки, потому что без них никуда.

Что касается мобильной сети, то она также была отключена летом 2022 года. Где-то тогда же оккупанты начали активно вводить в обращение собственные SIM-карты. Но в солнечные дни благодаря географической близости города Никополь украинская сеть "добивает" и до нас. Причем, чем выше ты при этом находишься, тем лучше. Люди давно нашли такие места, где сеть принимает лучше всего, и в хорошую погоду там всегда находится несколько желающих пообщаться с "большой землей". Местные "полицейские" также знают такие места и регулярно посещают — украинские SIM-карты во время обысков конфискуются или просто разрезаются пополам.

Многие согласились получить российские паспорта? Как вообще местное население отнеслось к новой, оккупационной "власти"?

— Путин был уверен, что украинцы будут приветствовать его армию как "освободителей от проклятых жидобандеровцев". И я вас уверяю, что по отношению к моему маленькому городку его надежды оправдались почти на сто процентов. Я не скажу, что россиян здесь встречали с цветами, но и сопротивления со стороны местных жителей не было. Более того: люди были рады тому, что их покупают, и без колебаний брали российские деньги в виде разнообразных соцвыплат. Обычно это стандартная сумма в 10 000 рублей (по действующему здесь "черному" курсу это примерно 4 000 гривен). Сначала ее выдавали просто так кому-либо, нужно было просто оставить копии украинских документов, потом лавочку немного прикрыли, оставив в списке только пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий и т.д.

Эту сумму продолжают выдавать и сейчас (но уже при наличии российского паспорта), на уровне с российской пенсией, то есть рядовой пенсионер фактически получает двойную помощь от государства-оккупанта. А есть еще гуманитарная помощь в виде продуктов питания. Ее может получить любой, даже при наличии украинского паспорта. Можно даже стать в очередь дважды и трижды – выдадут все равно. Впрочем, говорят, что в последнее время гуманитарка несколько уменьшилась в размерах. Раньше это был довольно солидный набор из макарон, крупы, пара банок консервов, сахара, бутылки масла, банки сгущенки, еще чего-то. Сейчас, говорят, больше половины из этого списка отсутствуют. Да и нареканий на качество продуктов тоже стало больше. Уже не единичны случаи, когда у некоторых продуктов в гуманитарке истек срок годности.

В Энергодаре жителей тянут переезжать на Дальний Восток РФ

Что касается российских паспортов, то, как вы понимаете, их брали очень охотно. Очереди у паспортного стола наблюдались почти год — с лета до лета. По моему личному мнению (подчеркиваю, это только мнение, я ничем не могу его подтвердить, никаких данных у меня нет и быть не может), документ с двуглавой курицей получило около восьми человек из каждых десяти. Лично я знаю только троих, кто еще не ходил к российскому паспортному столу. И еще двоих — ходивших только в последнее время, потому что возникли такие непреодолимые обстоятельства, когда дальше невозможно было жить без российских документов.

Еще раз подчеркиваю: я говорю только за мой маленький городок. В том же соседнем Энергодаре ситуация совсем другая, население там куда более негативно относится к оккупантам. И еще нюанс — весь негатив этого ответа касается только местных здоровых молодых людей, которые, выпучив глаза, бежали получать новое гражданство. А вот пенсионеров лично я могу понять. Хотя далеко не всех – и далеко не всегда.

Возможно ли выживать в вашей местности без российских паспортов? Как живут люди без оккупационных документов? Как получают украинские пенсии или зарплаты, если работают на украинские компании удаленно?

— Я скажу так: если ты среднестатистический пенсионер с пенсией в 5-10 тысяч гривен — можно, но будет очень, очень, очень тяжело.

Да, Украина продолжает выплачивать пенсию нашим оккупированным людям (только тем, кто в свое время оформил карточки; те, кто получал пенсию от "Укрпошти", конечно, с весны 2022-го сидят без денег, и им вообще некуда деваться, надо брать паспорт), но что с ней делать? Карточкой невозможно рассчитаться, в магазинах с 1 января 2023-го нет украинских терминалов. Украинские банкоматы не работают. Есть вариант "обнала" карточки у дельцов, но эта операция опасна, потому что запрещена "властью". Да даже если удастся получить рубли, с местными ценами надолго той пенсии не хватит, поверьте. Потому абсолютно все пенсионеры, которых я знаю, давно уже получили паспорт. И если они при этом не заводят шарманку об "Вот при России наконец-то зажили как люди!", то, повторюсь, я могу их понять.

Кстати, с украинскими пенсиями был связан один такой эпизод. В городе остался человек, ранее работавший в местном отделении Пенсионного фонда Украины. Какое-то время он пытался работать удаленно — то есть оформлял выдачу пенсии гражданам, достигшим соответствующего возраста, не выходя из дома. Так продолжалось до тех пор, пока к нему не пришли ФСБшники. Парня избили и предупредили, чтобы больше не занимался "противоправной деятельностью". Говорят, что окупантов на него навел кто-то из его же прошлых клиентов — то ли по неосторожности, то ли, может, и умышленно.

Коллаборант зарисовывает украинскую символику

Как живут люди без оккупационных документов? Очень просто — стараются нигде лишний раз не отсвечивать, вот и все. А что касается получения украинских пенсий и зарплат — с карточек их нужно обменять на рубли. Курс гривны к "деревянному" очень выгоден, сейчас он составляет 2,3-2,4 (в зависимости от суммы), то есть за тысячу гривен дают почти две с половиной тысячи рублей. Проблема лишь в том, чтобы найти адекватного дельца-спекулянта: не нарваться на жулика и/или на того, что сдаст тебя полиции как "сотрудника украинских спецслужб". Именно так все те, кто на оккупированной территории работают на Украину (неважно, как именно работают, главное, что получают от нее зарплату), считаются врагами.

Известно ли вам о случаях репрессий, издевательств, пыток, убийств местного населения оккупантами? Как на это реагирует общество?

— В руки оккупантов сразу же попали списки местных жителей, так или иначе связанных с ВСУ. Ко всем им приходили как минимум с обысками. Даже если человек, к своему счастью, успел уехать, приходили к его родственникам и близким. И приходили неоднократно – и днем, и ночью.

Издевательство и пытки — да, были. Лично знаю человека, которого трое суток продержали "на подвале", сломали пальцы на руке. Что касается убийств — нет, это не о нашем городке. Здесь относительно небольшой контингент российских войск, они не демонстрируют своих зверских способностей. Впрочем, одно убийство было: местный парень выпил лишнего и начал кичиться перед оккупантами, гоняя прямо перед их блокпостом на автомобиле. Русские очень быстро положили этому конец.

А общество… Оно предпочитает ничего не замечать, живя по хорошо известному принципу "Мой дом с краю". Бывает и хуже: человек просто говорит — "Значит, так было надо", оправдывая любые издевательства и обыски посреди ночи. Да что там обыски, люди так и обстрелы комментируют. Стреляют от нас на Никополь — значит, так надо: "Пусть стреляют, а я пойду лучше телевизор посмотрю". Кстати, антенны-тарелки с надписью "Русский мир" (10 каналов - среди них "Первый", "Россия 24", "Соловьев Лайв" и другое дерьмо) можно получить бесплатно, поставят мгновенно любому.

Россияне заминировали берега бывшего Каховского водохранилища

Как в вашей местности проходили российские "выборы"? Кого заставляли голосовать — только тех, кто получил паспорта РФ или всех? И заставляли ли вообще?

— Ничего особенного не происходило, если честно. Никто никого не заставлял, и даже особо не педалировали эту тему. Можно было прийти на участок, а можно было дождаться "гостей" прямо дома — в каждый двор стучались две женщины с урной и бюллетенями и два автоматчика. Приветливыми голосами приглашали проголосовать. Принимая во внимание автоматчиков, отказываться никто не рисковал.

Но никто и не думал отказываться, почти все голосовали охотно и быстро. Причем голосовать можно было даже тем, кто не имеет российских паспортов. Украинские документы тоже подходили. Главное, чтобы прописка была местной.

Одно время были слухи о десанте ВСУ в районе Запорожской АЭС? Что в вашем населенном пункте слышали об этом?

— Ответ может показаться странным, но в те даты, озвученные официальными лицами, вообще ничего не было слышно. Я не говорю, что власти лгут и десанта ВСУ вообще не было, но все было тихо и мирно. Это при том, что серьезные военные действия в радиусе двух десятков километров можно услышать, а там, говорят, и танки стреляли, и HIMARS в Энергодар прилетали…

Не знаю, ничего не буду утверждать. Просто замечу, что у нас было тихо. В другие дни — да, всякое бывало: и беспилотники летают и атакуют, и авиация даже была задействована пару раз, а об артиллерии и говорить нечего.

Как вообще реагировали на слухи о возможном взрыве на ЗАЭС, которым время от времени пугали Украину и мир?

— Я боюсь расписываться за всех, но мне кажется, что люди в большинстве не очень этим беспокоятся. И я могу понять их. Мы живем неподалеку от ЗАЭС уже очень долго, поэтому угроза радиоактивного заражения перестала быть чем-то страшным — по крайней мере, столь страшным, чтобы об этом говорить. После разрушения Каховской плотины и, соответственно, исчезновения Каховского водохранилища люди больше говорили о том, где теперь взять живую рыбу на рынке, чем о том, что воды может не хватить для охлаждения реакторов.

Кроме того, война, обстрелы – это гораздо более понятная угроза, чем потенциальная ядерная катастрофа. "Она еще будет или нет, а мой дом вот прямо сейчас реально может разрушить снарядом, вот это страшно", — примерно так реагируют люди.

Российская агитация на оккупированных территориях Запорожской области

Происходили ли (происходят) в вашем регионе какие-то активные боевые действия? Все ли ограничивается только перестрелкой из артиллерии и РСЗО?

— Если назвать активными боевыми действиями запуск дронов и, соответственно, охота на них — да, происходят. Если называть активными боевыми действиями только непосредственный огневой контакт со стрелковым оружием — нет, не происходят. Нашим ДРГ очень тяжело пройти незамеченными 4-5 километров по дну бывшего водохранилища, они будут как на ладони на этой местности. Поэтому если слышна стрельба из легкого оружия — это на 99 процентов охотятся на беспилотники.

Да и "перестрелки из артиллерии и РСЗО" тоже происходят один раз в полсотни. Остальные 49 раз россияне обстреливают Никополь и Марганец, не получая ответа. К сожалению, это так. Каждый день, за очень редкими исключениями, из моего оккупированного города производится до десяти выстрелов из тяжелой артиллерии. Отлично слышно, как снаряды взрываются на том берегу. А в ответ — тишина. Почти всегда.

Ну, и последний вопрос. Как, за счет чего сейчас живут люди на оккупированной территории, много ли уехало в Украину, есть ли выехавшие на территорию России? Ждут ли местные жители деоккупацию?

— В Украину выехала, на мой взгляд, четверть населения города. Относительно немного. Это, конечно, на 99 процентов молодых людей. В Россию не выехал почти никто, потому что зачем? Все желающие выехали туда раньше, после 2014-го. Наоборот, знаю тех, кто жил в России и после 24 февраля 2022 вернулся в родной город.

Все остальные живут и никакой деоккупации не ждут. Опять же, как и в предыдущем ответе, боюсь расписываться за всех. Но бейте меня, режьте меня – я уверен, что процентов 85-90 жителей моего родного городка (тех, кто здесь проживает именно сейчас, имею в виду) не против оккупации. А почему им быть против? Пенсия и от Украины, и от России есть, плюс всевозможные соцвыплаты, плюс гуманитарная помощь.

Поэтому деоккупации местные жители — в своей основной массе — не ждут. Максимум их желаний — чтобы "перестали стрелять".

Но справедливости ради я скажу и такое: когда сюда вернется украинская власть, это общество тоже не будет против. Это нужно понимать. Люди в моем родном городе озабочены только собственным выживанием и благополучием. Купить их "любовь" — не просто, а очень просто.

Фото из личного архива Кирилла