Дружини російських окупантів починають бунтувати та створили новий рух — що відомо

Мобілізовані росіяни. Фото: росЗМІ

Родичі мобілізованих росіян стали частіше вимагати повернення їх додому. Вони виходять на протести та вимагають повної демобілізації. Це відбувається під координацією Telegram-каналу "Шлях додому". У мережі він з'явився лише два місяці тому, однак вже став популярним.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Рух "Шлях додому"

Прохання повернути мобілізованих росіян додому з'явилися у вересні цього року під час трансляцій голів Ростовської, Бєлгородської, Ленінградської, Калінінградської та Саратовської областей у соцмережах. Родички окупантів вимагали демобілізації.

Через велику кількість повідомлень уряд Ростовської області направив командуванню Південного військового округу прохання надати відпустку жителям регіону, яких мобілізували у вересні 2022 року. Таке ж звернення підготував глава Ленінградської області.

Вже 15 вересня на скарги відреагував очільник комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. За його словами, мобілізовані перебуватимуть на службі до кінця війни в Україні.

Коментарі росіян. Фото: росЗМІ

Заклик звертатися до губернаторів належить Telegram-каналу "Шлях додому". Він позиціонує себе як рух із повернення мобілізованих із фронту.

Крім пропозицій писати коментарі, адміністратори каналу закликали учасників надсилати депутатам Держдуми звернення з вимогою замінити мобілізованих і внести поправки в закон, щоб позначити дати їхнього перебування на фронті. До листопада рух став вимагати вивести чоловіків із зони бойових дій.

Дружина окупанта та координаторка відділення "Шлях додому" у Воронезькій області Яна розповіла, що ще з весни цього року родичі мобілізованих з об'єднання "Повернемо хлопців" колективно просили владу надати чоловікам відпустку або замінити їх. Однак вони отримували лише відписки. Тоді росіяни вирішили створювати невеликі групи.

"Багато дівчаток узяли на себе відповідальність за створення регіональних чатів і почали роботу вже кожен у своєму місті", — каже вона.

Координаторка з чатів інших регіонів також розповіла, що родичі мобілізованих росіян пів року писали звернення і потім почали об'єднуватися.

"Я сама в певний момент почала шукати людей у такій самій життєвій ситуації за порадою психолога. Знайшла групу "Шлях Додому" і тепер справді розумію і відчуваю, що я не одна щодня як у пеклі", — розповіла вона.

Що вимагають активісти

Нещодавно, а саме 12 листопада, в Telegram-каналі опублікували маніфест руху. Його представниці виступили за повну демобілізацію, політичну стабільність і гідне життя для кожного росіянина, дотримання Конституції і прав людини, права на соціальний протест і публічні збори, а також соціальну справедливість.

"Шлях додому" висунув вимогу встановити термін служби для мобілізованих — не більше року. Рух вважає, що контрактники і військові повинні мати право на звільнення зі служби через рік після призову, керівництво країни не повинно ігнорувати проблеми громадян і ставитися до військових як "до витратного матеріалу", — йдеться у матеріалі.

Рух також запропонував мешканкам регіонів узгодити з чиновниками мітинги за повернення мобілізованих 19 листопада. Уперше вони пройшли в Москві 7 числа.

Наразі відомо, що заявки на мітинги подали в трьох містах. Здебільшого їм відмовляли.

Родичі мобілізованих росіян вимагають демобілізації. Фото: росЗМІ

Адміністратор Telegram-каналу

Адміністратори "Шляху додому" анонімні. Координатор Яна відмовилася назвати імена заради особистої безпеки чоловіка.

"Є приклади того, коли після скарг дружин бійців карали: відправляли на найважчий напрямок або робили з них штурмовиків. Найголовніше для нас безпека коханих чоловіків і все, що ми робимо, це відстоюємо їхні інтереси. Тому намагаємося працювати колективно", — сказала вона.

За її словами, влада РФ знає, хто заснував рух, адже ці люди були присутні на прийомах із чиновниками і перебувають у чатах із депутатами Держдуми.

Допис Telegram-каналу. Фото: росЗМІ

Журналіст Дмитро Колєзєв припустив, що керувати каналом можуть люди, знайомі з політичною активністю.

Чи підтримує рух війну в Україні

Telegram-каналу об'єднує росіян із різним ставлення до війни. Наприклад, 7 листопада учасниця руху Марія Андрєєва дала інтерв'ю виданню "Важные истории". Вона сказала, що жінки хочуть повернути своїх чоловіків, а не цинкові труни, і батьківщина "їх кинула".

За словами жінки, вона не голосуватиме за Володимира Путіна на виборах, тому що він зробив дуже багато неправильних рішень.

Після інтерв'ю на каналі з'явилося відео з іншою учасницею, яка підтримує війну.

У постах "Шляху додому" адміністратори вказують, що вони патріоти своєї країни і бажають їй перемоги, але паралельно з цим виступають за плюралізм думок і попереджають про блокування, якщо хтось почне цькувати інших учасників за їхню політичну позицію.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі набирає обертів прихована мобілізація. Тепер так звана влада запровадила нові правила щодо отримання паспорта громадянина РФ в "ДНР".