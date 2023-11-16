Жены российских оккупантов начинают бунтовать и создали новое движение — что известно

Мобилизованные россияне. Фото: росСМИ

Родственники мобилизованных россиян стали чаще требовать возвращения их домой. Они выходят на протесты и требуют полной демобилизации. Это происходит под координацией Telegram-канала "Путь домой". В сети он появился всего два месяца назад, однако уже стал популярным.

Об этом сообщают росСМИ.

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Движение "Путь домой"

Просьбы вернуть мобилизованных россиян домой появились в сентябре этого года во время трансляций глав Ростовской, Белгородской, Ленинградской, Калининградской и Саратовской областей в соцсетях. Родственницы оккупантов требовали демобилизации.

Из-за большого количества сообщений правительство Ростовской области направило командованию Южного военного округа просьбу предоставить отпуск жителям региона, мобилизованным в сентябре 2022 года. Такое же обращение подготовил глава Ленинградской области.

Уже 15 сентября на жалобы отреагировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, мобилизованные будут находиться на службе до конца войны в Украине.

Комментарии россиян. Фото: росСМИ

Призыв обращаться к губернаторам принадлежит Telegram-каналу "Путь домой". Он позиционирует себя как движение по возвращению мобилизованных с фронта.

Кроме предложений писать комментарии, администраторы канала призвали участников отправлять депутатам Госдумы обращения с требованием заменить мобилизованных и внести поправки в закон, чтобы обозначить даты их пребывания на фронте. К ноябрю движение стало требовать вывести мужчин из зоны боевых действий.

Жена оккупанта и координатор отделения "Путь домой" в Воронежской области Яна рассказала, что еще с весны этого года родственники мобилизованных из объединения "Вернем парней" коллективно просили власть предоставить мужчинам отпуск или заменить их. Однако они получали только отписки. Тогда россияне решили создавать небольшие группы.

"Многие девочки взяли на себя ответственность за создание региональных чатов и начали работу уже каждый в своем городе", — говорит она.

Координатор из чатов других регионов также рассказала, что родственники мобилизованных россиян пол года писали обращение и затем начали объединяться.

"Я сама в определенный момент начала искать людей в такой же жизненной ситуации по совету психолога. Нашла группу "Путь Домой" и теперь действительно понимаю и чувствую, что я не одна каждый день как в аду", — рассказала она.

Что требуют активисты

Недавно, а именно 12 ноября, в Telegram-канале был опубликован манифест движения. Его представительницы выступили за полную демобилизацию, политическую стабильность и достойную жизнь для каждого россиянина, соблюдение Конституции и прав человека, права на социальный протест и публичное собрание, а также социальную справедливость.

" Путь домой" выдвинул требование установить срок службы для мобилизованных — не более года. Движение считает, что контрактники и военные должны иметь право на увольнение со службы через год после призыва, руководство страны не должно игнорировать проблемы граждан и относиться к военным как "к расходному материалу", — говорится в материале.

Движение также предложило жителям регионов согласовать с чиновниками митинги за возвращение мобилизованных 19 ноября. В первый раз они прошли в Москве 7 числа.

Пока известно, что заявки на митинги подали в трех городах. В основном им отказывали.

Родственники мобилизованных россиян требуют демобилизации. Фото: росСМИ

Администратор Telegram-канала

Администраторы "Пути домой" анонимны. Координатор Яна отказалась назвать имена ради личной безопасности мужа.

"Есть примеры того, когда после жалоб жен бойцов наказывали: отправляли на самое тяжелое направление или делали из них штурмовиков. Самое главное для нас безопасность любимых мужчин и все, что мы делаем, это отстаиваем их интересы. Поэтому стараемся работать коллективно", — сказала она.

По ее словам, власти РФ знают, кто основал движение, ведь эти люди присутствовали на приемах с чиновниками и находятся в чатах с депутатами Госдумы.

Пост Telegram-канала. Фото: росСМИ

Журналист Дмитрий Колезев предположил, что управлять каналом могут люди, знакомые с политической активностью.

Поддерживает ли движение войну в Украине

Telegram-канала объединяет россиян с разным отношением к войне. К примеру, 7 ноября участница движения Мария Андреева дала интервью изданию "Важные истории". Она сказала, что женщины хотят вернуть своих мужей, а не цинковые гробы, и родина "их бросила".

По словам женщины, она не будет голосовать за Владимира Путина на выборах, потому что он сделал очень много неправильных решений.

После интервью на канале появилось видео с другой участницей, поддерживающей войну.

В постах "Пути домой" администраторы указывают, что они патриоты своей страны и желают ей победы, но параллельно с этим выступают за плюрализм мнений и предупреждают о блокировке, если кто-то начнет гнобить других участников за их политическую позицию.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе набирает обороты скрытая мобилизация. Теперь так называемые власти ввели новые правила по получению паспорта гражданина РФ в "ДНР".