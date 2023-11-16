Береш паспорт РФ і повістка у подарунок — як окупанти дурять мешканців Маріуполя

Отримання російського паспорта. Ілюстративне фото: УНІАН

В тимчасово окупованому Маріуполі набирає обертів прихована мобілізація. Тепер так звана влада запровадила нові правила щодо отримання паспорту громадянина РФ в "ДНР".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Отримання паспорту лише з повісткою

За його словами, під час того, як видаються паспорти РФ для нових громадян країни-агресора в "ДНР", будуть разом з ним видавати скерування, тобто повістку, до відповідного військового комісаріату для того, аби людина ставала на військовий облік.

Документ, який затверджує такі правила. Фото: Андрющенко Time

Документ, який затверджує такі правила. Фото: Андрющенко Time

"Тим, хто вже отримав паспорт — повідомлення про необхідність стати на військовий облік. Цей обов'язок поклали на міграційну службу", — наголосив він.

Скриншот допису з Telegram "Андрющенко Time"

"Мілітаризація" дітей на окупованих територіях

Андрющенко також згадав і про те, як проходить "мілітаризація" шкіл на інших окупованих територіях, зокрема на Запоріжжі.

Він зазначив, що до Кам'янки-Дніпровської до школи-інтернату приїхало "народне ополчення" для того, щоб провести "профілактичні бесіди" з підлітками.

Окупанти прийшли проводити "профілактичні бесіди" з дітьми. Фото: Андрющенко Time

"Морди поховали, бронежилети натягнули, та й пару автоматників із собою взяли. Це напевно тому, через високий рівень довіри місцевим. Хоча, це не точно", — додав радник мера Маріуполя.

Скриншот допису з Telegram "Андрющенко Time"

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко заявив, що узбережжя тимчасово окупованого міста остаточно перетворюється на велику військову базу росіян. За його словами, Маріупольський порт працює вдень та вночі.