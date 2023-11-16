Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Берешь паспорт РФ и повестка в подарок — как оккупанты обманывают жителей Мариуполя arrow

Берешь паспорт РФ и повестка в подарок — как оккупанты обманывают жителей Мариуполя

16 ноября 2023 14:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Берешь паспорт РФ и повестка в подарок — как оккупанты обманывают жителей Мариуполя
Получение российского паспорта. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Мариуполе набирает обороты скрытая мобилизация. Теперь так называемые власти ввели новые правила по получению паспорта гражданина РФ в "ДНР".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также:

Получение паспорта только с повесткой

По его словам, во время того, как выдаются паспорта РФ для новых граждан страны-агрессора в "ДНР", будут вместе с ним выдавать направление, то есть повестку, в соответствующий военный комиссариат для того, чтобы человек становился на военный учет.

мобилизация в Мариуполе
Документ, утверждающий следующие правила. Фото: Андрющенко Time
мобилизация в Мариуполе
Документ, утверждающий следующие правила. Фото: Андрющенко Time

"Тем, кто уже получил паспорт — сообщение о необходимости встать на военный учет. Эту обязанность возложили на миграционную службу", — подчеркнул он.

мобилизация в Мариуполе
Скриншот сообщения из Telegram "Андрющенко Time"

"Милитаризация" детей на оккупированных территориях

Андрющенко также упомянул и о том, как проходит "милитаризация" школ на других оккупированных территориях, в частности, в Запорожской области.

Он отметил, что в Каменку-Днепровскую в школу-интернат приехало "народное ополчение" для того, чтобы провести "профилактические беседы" с подростками.

оккупанты "воспитывают" украинских детей
Оккупанты пришли проводить "профилактические беседы" с детьми. Фото: Андрющенко Time

"Морды спрятали, бронежилеты натянули, да и пару автоматчиков с собой взяли. Это наверное потому, из-за высокого уровня доверия местным. Хотя, это не точно", — добавил советник мэра Мариуполя.

оккупанты "воспитывают" украинских детей
Скриншот сообщения из Telegram "Андрющенко Time"

Напомним, ранее Петр Андрющенко заявил, что побережье временно оккупированного города окончательно превращается в большую военную базу россиян. По его словам, Мариупольский порт работает день и ночь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме