Берешь паспорт РФ и повестка в подарок — как оккупанты обманывают жителей Мариуполя

Получение российского паспорта. Иллюстративное фото: УНИАН

Во временно оккупированном Мариуполе набирает обороты скрытая мобилизация. Теперь так называемые власти ввели новые правила по получению паспорта гражданина РФ в "ДНР".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, во время того, как выдаются паспорта РФ для новых граждан страны-агрессора в "ДНР", будут вместе с ним выдавать направление, то есть повестку, в соответствующий военный комиссариат для того, чтобы человек становился на военный учет.

Документ, утверждающий следующие правила. Фото: Андрющенко Time

Документ, утверждающий следующие правила. Фото: Андрющенко Time

"Тем, кто уже получил паспорт — сообщение о необходимости встать на военный учет. Эту обязанность возложили на миграционную службу", — подчеркнул он.

Скриншот сообщения из Telegram "Андрющенко Time"

"Милитаризация" детей на оккупированных территориях

Андрющенко также упомянул и о том, как проходит "милитаризация" школ на других оккупированных территориях, в частности, в Запорожской области.

Он отметил, что в Каменку-Днепровскую в школу-интернат приехало "народное ополчение" для того, чтобы провести "профилактические беседы" с подростками.

Оккупанты пришли проводить "профилактические беседы" с детьми. Фото: Андрющенко Time

"Морды спрятали, бронежилеты натянули, да и пару автоматчиков с собой взяли. Это наверное потому, из-за высокого уровня доверия местным. Хотя, это не точно", — добавил советник мэра Мариуполя.

Скриншот сообщения из Telegram "Андрющенко Time"

Напомним, ранее Петр Андрющенко заявил, что побережье временно оккупированного города окончательно превращается в большую военную базу россиян. По его словам, Мариупольский порт работает день и ночь.