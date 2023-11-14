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Заради чого, поясніть — мешканка Маріуполя емоційно висловилася окупанту про війну

14 листопада 2023 15:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Заради чого, поясніть — мешканка Маріуполя емоційно висловилася окупанту про війну
Мешканка Маріуполя. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мешканка тимчасово окупованого Маріуполя емоційно висловилася російським пропагандистам про те, що вони наробили в місті. Жінка просить пояснити їх, заради чого вони це роблять.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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Жінка сказала, що раніше у міській лікарні №4 був унікальний для України томограф, але тепер його зруйновано. Вона запитала, навіщо це було зроблено, згадуючи про колишні красиві парки, вулиці та дитячі майданчики Маріуполя.

"І все це розбито. Заради чого, поясніть мені? Ви бачили до цього Маріуполь? Ви бачили наші парки, дороги, дитячі майданчики? І що тепер?" — питає вона.

Сообщение Мариупольского горсовета
Повідомлення Маріупольської міськради. Фото: скриншот

Що було з медициною у Маріуполі до війни

Повідомляється, що у Маріуполі медична інфраструктура завжди була пріоритетом. Місто активно купувало нове медичне обладнання та ремонтувало чинні установи, включаючи створення Регіонального дитячого інфекційного центру.

Проте, за словами маріупольчанки, багато цих досягнень було знищено російськими військами, а деяке обладнання було вивезено до Донецька та Росії.

Нагадаємо, що у Маріуполі стався вибух на проспекті Металургів. Як відомо, було підірвано автомобіль одного з поліцейських окупаційного корпусу.

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