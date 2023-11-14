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Ради чего, объясните — жительница Мариуполя эмоционально высказалась оккупанту о войне

14 ноября 2023 15:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ради чего, объясните — жительница Мариуполя эмоционально высказалась оккупанту о войне
Жительница Мариуполя. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Жительница временно оккупированного Мариуполя эмоционально высказалась  российским пропагандистам о том, что они натворили в городе. Женщина просит объяснить их, ради чего они все это делают.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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Что сказала жительница Мариуполя оккупанту

Женщина сказала, что ранее в городской больнице №4 находился уникальный для Украины томограф, но теперь он разрушен. Она задала вопрос, зачем это было сделано, вспоминая о былых красивых парках, улицах и детских площадках Мариуполя.

"И все это разбито. Ради чего, объясните мне? Вы видели до этого Мариуполь? Вы видели наши парки, дороги, детские площадки? И что теперь?" — спрашивает она.

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Сообщение Мариупольского горсовета. Фото: скриншот

Что было с медициной в Мариуполе до войны

Сообщается, что в Мариуполе медицинская инфраструктура всегда была приоритетом. Город активно закупал новое медицинское оборудование и ремонтировал существующие учреждения, включая создание Регионального детского инфекционного центра. 

Однако, согласно словам мариупольчанки, многие из этих достижений были уничтожены российскими войсками, а некоторое оборудование было вывезено в Донецк и Россию.

Напомним, что в Мариуполе произошел взрыв на проспекте Металлургов. Как известно, был взорван автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса.

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