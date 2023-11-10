В Мариуполе подорвали автомобиль оккупанта-полицейского

Подорванный автомобиль в Мариуполе. Фото: Маріуполь.Спротив

В Мариуполе произошел взрыв по проспекту Металлургов. Как известно, был взорван автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Подарок" ко Дню полиции РФ

"Утром Мариупольское Сопротивление сообщило, что "уже передало подарок" полицаям на празднование Дня полиции в России. Последний ли это сюрприз на сегодняшний день — увидим. Наконец-то хорошие новости из города", — написал он.

Место подрыва

Также в сообществе "Маріуполь.Спротив" показали, где находится место подрыва.

"Если это "кирово", как пытается написать ру*ня, то мы батальон Хмельницкого, ага. "Старайтесь лучше", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мариуполь.Сопротивление"

Напомним, ранее во временно оккупированном Луганске погиб известный коллаборант Михаил Филипоненко. Как стало известно, его взорвали в собственном автомобиле.