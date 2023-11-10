В Мариуполе подорвали автомобиль оккупанта-полицейского
В Мариуполе произошел взрыв по проспекту Металлургов. Как известно, был взорван автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Подарок" ко Дню полиции РФ
"Утром Мариупольское Сопротивление сообщило, что "уже передало подарок" полицаям на празднование Дня полиции в России. Последний ли это сюрприз на сегодняшний день — увидим. Наконец-то хорошие новости из города", — написал он.
Место подрыва
Также в сообществе "Маріуполь.Спротив" показали, где находится место подрыва.
"Если это "кирово", как пытается написать ру*ня, то мы батальон Хмельницкого, ага. "Старайтесь лучше", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее во временно оккупированном Луганске погиб известный коллаборант Михаил Филипоненко. Как стало известно, его взорвали в собственном автомобиле.
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