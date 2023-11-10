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В Маріуполі підірвали автівку окупанта-поліцейського

10 листопада 2023 12:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Маріуполі підірвали автівку окупанта-поліцейського
Підірване авто у Маріуполі. Фото: Маріуполь.Спротив
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Маріуполі стався вибух на проспекті Металургів. Як відомо, було підірвано автівку одного з поліцейських окупаційного корпусу.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Подарунок" до Дня поліції РФ

"Зранку Маріупольский Спротив повідомив, що "вже передав подарунок" поліцаям на святкування Дня поліції в РФ. Чи то останній сюрприз на сьогоді — побачимо. Нарешті добрі новини з міста", — написав він.

Місце підриву

Також у спільноті "Маріуполь. Спротив" показали, де саме місце підриву.

"Якщо це "кірово", як намагається написати ру*ня, то ми — батальон Хмельницького, ага. "Старайтесь лучше", — додали у повідомленні. 

окупанти в Маріуполі
Скриншот допису з телеграм-каналу "Маріуполь.Спротив"

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Луганську загинув відомий колаборант Михайло Філіпоненко. Як стало відомо, його підірвали у власному автомобілі.

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