В Маріуполі підірвали автівку окупанта-поліцейського
В Маріуполі стався вибух на проспекті Металургів. Як відомо, було підірвано автівку одного з поліцейських окупаційного корпусу.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Подарунок" до Дня поліції РФ
"Зранку Маріупольский Спротив повідомив, що "вже передав подарунок" поліцаям на святкування Дня поліції в РФ. Чи то останній сюрприз на сьогоді — побачимо. Нарешті добрі новини з міста", — написав він.
Місце підриву
Також у спільноті "Маріуполь. Спротив" показали, де саме місце підриву.
"Якщо це "кірово", як намагається написати ру*ня, то ми — батальон Хмельницького, ага. "Старайтесь лучше", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Луганську загинув відомий колаборант Михайло Філіпоненко. Як стало відомо, його підірвали у власному автомобілі.
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