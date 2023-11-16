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Андрющенко заявив, що узбережжя Маріуполя остаточно стає військовою базою РФ

16 листопада 2023 13:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Андрющенко заявив, що узбережжя Маріуполя остаточно стає військовою базою РФ
Російський окупант. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що узбережжя тимчасово окупованого міста остаточно перетворюється на велику військову базу росіян. За його словами, Маріупольський порт працює вдень та вночі.

Про це Петро Андрющенко розповів в ефірі телемарафону.

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"Якщо подивитись на місто разом з Маріупольським районом, то облаштування військових баз не поодиноке. Там скрізь розташовані російські солдати", — каже Андрющенко.

За його словами, Маріупольський порт працює також й вночі. Це означає, що російські окупанти використовують його потужності на повну. Радник мера міста додав, що наразі не зафіксовано випадків доставки військової техніки.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі загадково загинули четверо російських правоохоронців та працівник ФСБ. Всі вони займалися розслідуванням щодо діяльності українських диверсантів. 

Також ми писали, що мешканка тимчасово окупованого Маріуполя емоційно висловилася російським пропагандистам про те, що вони наробили в місті. Жінка просить пояснити їх, заради чого вони це роблять.

Додамо, нещодавно у мережі поширилися відео, як в окупованому селищі Сєдове біля Маріуполя видно вибухи. Стало відомо, що знищено великий склад боєприпасів росіян.

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