Андрющенко заявил, что побережье Мариуполя окончательно становится военной базой РФ

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что побережье временно оккупированного города окончательно превращается в большую военную базу россиян. По его словам, Мариупольский порт работает днем и ночью.

Об этом Петр Андрющенко рассказал в эфире телемарафона.

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Военная база РФ в Мариуполе

"Если посмотреть на город вместе с Мариупольским районом, то обустройство военных баз не единичное. Там везде расположены российские солдаты", — говорит Андрющенко.

По его словам, Мариупольский порт работает также и ночью. Это означает, что российские оккупанты используют его мощности на полную. Советник мэра города добавил, что пока не зафиксировано случаев доставки военной техники.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе загадочно погибли четверо российских правоохранителей и работник ФСБ. Все они занимались расследованием деятельности украинских диверсантов.

Также мы писали, что жительница временно оккупированного Мариуполя эмоционально высказалась российским пропагандистам о том, что они натворили в городе. Женщина просит объяснить их, ради чего они это делают.

Добавим, недавно в сети распространились видео, как в оккупированном поселке Седово возле Мариуполя видны взрывы. Стало известно, что уничтожен большой склад боеприпасов россиян.