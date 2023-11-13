У Маріуполі загадково загинуло п'ятеро російських силовиків

Місце підриву одного з окупантів-поліцейських у Маріуполі. Фото: Маріуполь.Спротив

У тимчасово окупованому Маріуполі загадково загинули четверо російських правоохоронців та працівник ФСБ. Всі вони займалися розслідуванням щодо діяльності українських диверсантів.

Про це повідомляє російський телеграм-канал.

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За інформацією ФСБ та "МВС ДНР", одного співробітника підірвали у власній автівці 10 листопада. Спершу заявили, що це сталося через несправність автомобіля, проте пізніше встановили, що там було встановлено вибухівку. Постраждалий від отриманих травм помер у лікарні.

Також 10 та 11 листопада було вбито ще двох поліцейських та одного співробітника ФСБ. Всіх їх застрелили.

Всі вони брали участь у розслідуванні діяльності українських диверсантів та вбивств військових, які сталися протягом останніх місяців в тимчасово окупованому Маріуполі.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Кремлевская табакерка"

Нагадаємо, в Маріуполі стався вибух на проспекті Металургів. Як відомо, було підірвано автівку одного з поліцейських окупаційного корпусу.

Також раніше у мережі поширилися відео, як в окупованому селищі Сєдове біля Маріуполя видно вибухи. Стало відомо, що знищено великий склад боєприпасів росіян.