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У Маріуполі загадково загинуло п'ятеро російських силовиків

13 листопада 2023 13:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Маріуполі загадково загинуло п'ятеро російських силовиків
Місце підриву одного з окупантів-поліцейських у Маріуполі. Фото: Маріуполь.Спротив
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У тимчасово окупованому Маріуполі загадково загинули четверо російських правоохоронців та працівник ФСБ. Всі вони займалися розслідуванням щодо діяльності українських диверсантів. 

Про це повідомляє російський телеграм-канал.

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За інформацією ФСБ та "МВС ДНР", одного співробітника підірвали у власній автівці 10 листопада. Спершу заявили, що це сталося через несправність автомобіля, проте пізніше встановили, що там було встановлено вибухівку. Постраждалий від отриманих травм помер у лікарні.

Також 10 та 11 листопада було вбито ще двох поліцейських та одного співробітника ФСБ. Всіх їх застрелили. 

Всі вони брали участь у розслідуванні діяльності українських диверсантів та вбивств військових, які сталися протягом останніх місяців в тимчасово окупованому Маріуполі.

загадкова смерть у Маріуполі
Скриншот допису з телеграм-каналу "Кремлевская табакерка"

Нагадаємо, в Маріуполі стався вибух на проспекті Металургів. Як відомо, було підірвано автівку одного з поліцейських окупаційного корпусу.

Також раніше у мережі поширилися відео, як в окупованому селищі Сєдове біля Маріуполя видно вибухи. Стало відомо, що знищено великий склад боєприпасів росіян.

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