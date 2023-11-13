В Мариуполе загадочно погибли пятеро российских силовиков

Место подрыва одного из окупантов-полицейских в Мариуполе. Фото: Мариуполь.

Во временно оккупированном Мариуполе загадочно погибли четверо российских правоохранителей и сотрудник ФСБ. Все они занимались расследованием деятельности украинских диверсантов.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал.

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По информации ФСБ и "МВД ДНР", одного сотрудника взорвали в собственном автомобиле 10 ноября. Сначала заявили, что это произошло из-за неисправности автомобиля, однако позже установили, что там была установлена взрывчатка. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Также 10 и 11 ноября были убиты еще двое полицейских и один сотрудник ФСБ. Всех их застрелили.

Все они принимали участие в расследовании деятельности украинских диверсантов и убийств военных, которые произошли в последние месяцы во временно оккупированном Мариуполе.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Кремлевская табакерка"

Напомним, в Мариуполе произошел взрыв по проспекту Металлургов. Как известно, был взорван автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса.

Также ранее в сети распространились видео, как в оккупированном поселке Седово возле Мариуполя видны взрывы. Стало известно, что уничтожен обширный склад боеприпасов россиян.