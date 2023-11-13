Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Мариуполе загадочно погибли пятеро российских силовиков arrow

В Мариуполе загадочно погибли пятеро российских силовиков

13 ноября 2023 13:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Мариуполе загадочно погибли пятеро российских силовиков
Место подрыва одного из окупантов-полицейских в Мариуполе. Фото: Мариуполь.
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Мариуполе загадочно погибли четверо российских правоохранителей и сотрудник ФСБ. Все они занимались расследованием деятельности украинских диверсантов.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал.

Читайте также:

Как погибли правоохранители

По информации ФСБ и "МВД ДНР", одного сотрудника взорвали в собственном автомобиле 10 ноября. Сначала заявили, что это произошло из-за неисправности автомобиля, однако позже установили, что там была установлена взрывчатка. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Также 10 и 11 ноября были убиты еще двое полицейских и один сотрудник ФСБ. Всех их застрелили.

Все они принимали участие в расследовании деятельности украинских диверсантов и убийств военных, которые произошли в последние месяцы во временно оккупированном Мариуполе.

загадочная смерть в Мариуполе
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Кремлевская табакерка"

Напомним, в Мариуполе произошел взрыв по проспекту Металлургов. Как известно, был взорван автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса.

Также ранее в сети распространились видео, как в оккупированном поселке Седово возле Мариуполя видны взрывы. Стало известно, что уничтожен обширный склад боеприпасов россиян.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме