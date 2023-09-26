Успехи ВСУ на фронте и удары РФ по Украине: сводка Генштаба на вечер 26 сентября

Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Продолжается 580 день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Украинские защитники успешно наносят удары по врагу, однако оккупанты также атакуют мирные города Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары РФ по Украине

За прошедшие сутки зарегистрировано 20 военных столкновений. Кроме того, Российская Федерация нанесла новый удар по Украине, используя 38 иранских ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131. Кроме того, в результате атак, припортовая инфраструктура Одесской области пострадала.

Благодаря действиям и средствам ПВО удалось уничтожить 26 вражеских "шахедов". Враг осуществил 7 ракетных и 73 авиационных удара, а также провел 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате террористических атак РФ, среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры получили разрушения и повреждения.

Удары ВСУ по оккупантам

За последние сутки авиационные силы обороны выполнили 12 ударов по территориям, где были сконцентрированы личный состав, оружие и военная техника противника.

При этом, подразделения ракетных войск уничтожили четыре артиллерийских установки, 3 района сосредоточения военных и техники, один пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник удерживает военные позиции в приграничных районах, продолжая обстрелы населенных пунктов с территории России и увеличивая количество минно-взрывных преград вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении были зафиксированы авиационные удары противника в окрестностях Синьковки и Купянска Харьковской области.

На Лиманском направлении враг осуществил авиационные удары по Надежде и Новоегоровке Луганской области, а также по Торскому, Северскому и Спорному в Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ уверенно держат оборону, отражая попытки оккупантов продвинуться вглубь территории. Авиационные удары врага были нанесены около Клещеевки, Константиновки и Северного Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники успешно отбили атаки противника юго-восточнее Северного Донецкой области, но противник также нанес авиационный удар около Авдеевки.

На Марьинском направлении за последние сутки наши войска успешно отразили 9 атак врага в окрестностях Марьинки Донецкой области. На Шахтерском направлении враг осуществил авиационные удары возле Урожайного, Благодатного и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении был зафиксирован авиационный удар в окрестностях Малой Токмачки Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Николаевка и Ольговка Херсонской области.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сирский показал, как украинские защитники работают на окраине Клещеевки. Таким образом, бойцы ВСУ готовятся к ликвидации российских оккупантов.