Успехи ВСУ на фронте и удары РФ по Украине: сводка Генштаба на вечер 26 сентября
Продолжается 580 день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Украинские защитники успешно наносят удары по врагу, однако оккупанты также атакуют мирные города Украины.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары РФ по Украине
За прошедшие сутки зарегистрировано 20 военных столкновений. Кроме того, Российская Федерация нанесла новый удар по Украине, используя 38 иранских ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131. Кроме того, в результате атак, припортовая инфраструктура Одесской области пострадала.
Благодаря действиям и средствам ПВО удалось уничтожить 26 вражеских "шахедов". Враг осуществил 7 ракетных и 73 авиационных удара, а также провел 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате террористических атак РФ, среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры получили разрушения и повреждения.
Удары ВСУ по оккупантам
За последние сутки авиационные силы обороны выполнили 12 ударов по территориям, где были сконцентрированы личный состав, оружие и военная техника противника.
При этом, подразделения ракетных войск уничтожили четыре артиллерийских установки, 3 района сосредоточения военных и техники, один пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.
Ситуация на фронте
На Северском и Слобожанском направлениях противник удерживает военные позиции в приграничных районах, продолжая обстрелы населенных пунктов с территории России и увеличивая количество минно-взрывных преград вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении были зафиксированы авиационные удары противника в окрестностях Синьковки и Купянска Харьковской области.
На Лиманском направлении враг осуществил авиационные удары по Надежде и Новоегоровке Луганской области, а также по Торскому, Северскому и Спорному в Донецкой области.
На Бахмутском направлении ВСУ уверенно держат оборону, отражая попытки оккупантов продвинуться вглубь территории. Авиационные удары врага были нанесены около Клещеевки, Константиновки и Северного Донецкой области.
На Авдеевском направлении защитники успешно отбили атаки противника юго-восточнее Северного Донецкой области, но противник также нанес авиационный удар около Авдеевки.
На Марьинском направлении за последние сутки наши войска успешно отразили 9 атак врага в окрестностях Марьинки Донецкой области. На Шахтерском направлении враг осуществил авиационные удары возле Урожайного, Благодатного и Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении был зафиксирован авиационный удар в окрестностях Малой Токмачки Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Николаевка и Ольговка Херсонской области.
Напомним, что командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сирский показал, как украинские защитники работают на окраине Клещеевки. Таким образом, бойцы ВСУ готовятся к ликвидации российских оккупантов.