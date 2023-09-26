Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Успехи ВСУ на фронте и удары РФ по Украине: сводка Генштаба на вечер 26 сентября arrow

Успехи ВСУ на фронте и удары РФ по Украине: сводка Генштаба на вечер 26 сентября

26 сентября 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Успехи ВСУ на фронте и удары РФ по Украине: сводка Генштаба на вечер 26 сентября
Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Продолжается 580 день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Украинские защитники успешно наносят удары по врагу, однако оккупанты также атакуют мирные города Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Удары РФ по Украине

За прошедшие сутки зарегистрировано 20 военных столкновений. Кроме того, Российская Федерация нанесла новый удар по Украине, используя 38 иранских ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131. Кроме того, в результате атак, припортовая инфраструктура Одесской области пострадала. 

Благодаря действиям и средствам ПВО удалось уничтожить 26 вражеских "шахедов". Враг осуществил 7 ракетных и 73 авиационных удара, а также провел 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. 

В результате террористических атак РФ, среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры получили разрушения и повреждения.

Удары ВСУ по оккупантам

За последние сутки авиационные силы обороны выполнили 12 ударов по территориям, где были сконцентрированы личный состав, оружие и военная техника противника. 

При этом, подразделения ракетных войск уничтожили четыре артиллерийских установки, 3 района сосредоточения военных и техники, один пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник удерживает военные позиции в приграничных районах, продолжая обстрелы населенных пунктов с территории России и увеличивая количество минно-взрывных преград вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении были зафиксированы авиационные удары противника в окрестностях Синьковки и Купянска Харьковской области. 

На Лиманском направлении враг осуществил авиационные удары по Надежде и Новоегоровке Луганской области, а также по Торскому, Северскому и Спорному в Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ уверенно держат оборону, отражая попытки оккупантов продвинуться вглубь территории. Авиационные удары врага были нанесены около Клещеевки, Константиновки и Северного Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники успешно отбили атаки противника юго-восточнее Северного Донецкой области, но противник также нанес авиационный удар около Авдеевки.

На Марьинском направлении за последние сутки наши войска успешно отразили 9 атак врага в окрестностях Марьинки Донецкой области. На Шахтерском направлении враг осуществил авиационные удары возле Урожайного, Благодатного и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении был зафиксирован авиационный удар в окрестностях Малой Токмачки Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Николаевка и Ольговка Херсонской области.

скрин
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
скриншот
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сирский показал, как украинские защитники работают на окраине Клещеевки. Таким образом, бойцы ВСУ готовятся к ликвидации российских оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз