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Успіхи ЗСУ на фронті та удари РФ по Україні: зведення Генштабу на вечір 26 вересня

26 вересня 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Успіхи ЗСУ на фронті та удари РФ по Україні: зведення Генштабу на вечір 26 вересня
Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Триває 580-й день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Українські захисники успішно завдають ударів по ворогові, проте окупанти також атакують мирні міста України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари РФ по Україні

Минулої доби зареєстровано 20 військових сутичок. Крім того, Російська Федерація завдала нового удару по Україні, використовуючи 38 іранських ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131. Крім того, внаслідок атак припортова інфраструктура Одеської області постраждала.

Завдяки діям та засобам ППО вдалося знищити 26 ворожих "шахедів". Ворог здійснив 7 ракетних та 73 авіаційних удари, а також провів 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів.

Внаслідок терористичних атак РФ, серед цивільного населення є загиблі та поранені. Житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури отримали руйнування та ушкодження.

Удари ЗСУ по окупантах

За останню добу авіаційні сили оборони виконали 12 ударів по територіях, де було сконцентровано особовий склад, зброю та військову техніку противника.

При цьому підрозділи ракетних військ знищили чотири артилерійські установки, 3 райони зосередження військових і техніки, один пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник утримує військові позиції у прикордонних районах, продовжуючи обстріли населених пунктів з території Росії та збільшуючи кількість мінно-вибухових перешкод уздовж державного кордону України.

На Куп'янському напрямку було зафіксовано авіаційні удари противника на околицях Синьківки та Куп'янська Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив авіаційні удари по Надії та Новоєгорівці Луганської області, а також по Торському, Сіверському та Спірному на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ЗСУ впевнено тримають оборону, відбиваючи спроби окупантів просунутися в глиб території. Авіаційні удари ворога були завдані біля Кліщіївки, Костянтинівки та Північної Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники успішно відбили атаки противника на південний схід від Північного Донецької області, але противник також завдав авіаційного удару біля Авдіївки.

На Мар'їнському напрямку за останню добу наші війська успішно відбили 9 атак ворога на околицях Мар'їнки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог здійснив авіаційні удари біля Урожайного, Благодатного та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку було зафіксовано авіаційний удар на околицях Малої Токмачки Запорізької області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берислав, Миколаївка та Ольгівка Херсонської області.

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Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
скріншот
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сірський показав, як українські захисники працюють на околиці Кліщіївки. Таким чином, бійці ЗСУ готуються до ліквідації російських окупантів .

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