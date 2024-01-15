В Австралии утилизируют списанные вертолеты, которые раньше просила Украина, — СМИ

Вертолет MRH-90. Иллюстративное фото: Commonwealth of Australia

Австралия разберет и утилизирует 45 списанных вертолетов Taipan, о которых просила Украина. Причина утилизации — проблемы с безопасностью и эксплуатацией.

Об этом сообщает телеканал ABC.

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Почему вертолеты сняли с вооружения Австралии

Отмечается, что в сентябре 2023 года вертолеты MRH-90 армии Австралии были сняты с вооружения на 14 месяцев раньше, чем это было запланировано. Это сделали после того, как во время учений в Квинсленде четыре военных разбились на них.

Сначала их планировалось снять с вооружения аж в 2037 году, однако у этого вертолета европейской разработки были проблемы, которые приводили к "посадке" всего парка на протяжении многих лет.

Просьба Украины

Известно, что наше государство решило официально подать запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией. Однако решение по их утилизации возмутило проукраинских активистов. Они потребовали от власти отдать эти вертолеты Киеву.

"Австралийское правительство по какой-то причине хочет, чтобы мы все заплатили за демонтаж и захоронение вертолетов в австралийской земле, за загрязнение нашей окружающей среды, а не передали их нуждающейся дружественной стране", — подчеркнул лидер активистов Антон Богданович.

В свою очередь посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что "надеется, что все еще есть возможность (передачи вертолетов. — Ред.), поскольку мы пока не получили никакого ответа".

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал в интервью Reuters об авиации, которая нужна Украине для победы. В частности, он упомянул и о боевых вертолетах. Об эффективности вертолетов на поле боя рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.