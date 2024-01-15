В Австралії утилізують списані гелікоптери, які раніше просила Україна, — ЗМІ

Гелікоптер MRH-90. Ілюстративне фото: Commonwealth of Australia

Австралія розбере та утилізує 45 списаних гелікоптерів Taipan, які просила Україна. Причина утилізації — проблеми з безпекою та експлуатацією.

Про це повідомляє телеканал ABC.

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Чому гелікоптери зняли з озброєння Австралії

Зазначається, що у вересні 2023 року вертольоти MRH-90 армії Австралії було знято з озброєння на 14 місяців раніше, ніж це було заплановано. Це зробили після того, як під час навчань в Квінсленді чотири військових розбилося на них.

Спершу їх планувалося зняти з озброєння аж в 2037 році, проте цей гелікоптер європейської розробки мав проблеми, що спричиняли "посадку" всього парку впродовж багатьох років.

Прохання України

Відомо, що наша держава вирішила офіційно подати запит на MRH-90 19 грудня 2023 року, попри задокументовані проблеми з їхньою безпекою та експлуатацією. Проте рішення щодо їхньої утилізації обурило проукраїнських активістів. Вони вимагали від влади віддати ці вертольоти Києву.

"Австралійський уряд з якоїсь причини хоче, щоб ми всі заплатили за демонтаж і поховання вертольотів в австралійській землі, за забруднення нашого довкілля, а не передали їх нужденній дружній країні", — наголосив лідер активістів Антон Богданович.

Своєю чергою посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявив, що "сподівається, що все ще є можливість (передачі гелікоптерів. — Ред.), оскільки ми поки що не отримали жодної відповіді".

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів в інтерв'ю Reuters про авіацію, яка потрібна Україні для перемоги. Зокрема, він згадав і про бойові гелікоптери. Про ефективність гелікоптерів на полі бою розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.