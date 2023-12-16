В "Азове" появилась новая вакансия — легендарный полк ищет специалистов на работу
Военнослужащие "Азова" ищут специалистов на работу за высокую заработную плату и даже доплату за пребывание в зоне боевых действий. Сейчас нуждаются в сварщиках.
Об этом говорится на платформе с поиска работы Work.ua.
"Азов" ищет сварщика
Отмечается, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет специалистов к батальонам и другим подразделениям. Обещают зарплату до 125 тыс. грн, а также доплату в размере 3 300 грн/день.
Среди обязанностей потенциального работника следующие:
- сварка металлических конструкций в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций;
- выполнение ремонтных работ, в частности, замену и усиление сварных соединений;
- контроль качества работы и соответствие стандартам безопасности;
- изготовление локальных металлоконструкций.
Требования к кандидату и условия, которые ему предлагает "Азов"
На сайте также указаны и требования к кандидату:
- опыт работы сварщиком не менее 1 года;
- умение работать с разными видами (электро, газовая и т.п.);
- ответственность и внимательность к деталям;
- знание и понимание технических чертежей и инструкций.
В свою очередь, полк предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт. Также среди условий:
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в ВСУ;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 грн/день.
Каких еще специалистов ищет полк "Азов"
Напомним, что бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет на работу автоэлектрика. В должности обещают зарплату в размере 25-125 тыс. грн. Кроме того, доплата за пребывание в зоне боевых действий составляет 3 300 грн/день.
Также мы писали, что "Азов" ищет на работу многих нужных на передовой специалистов, в том числе фельдшеров. В полку обещают зарплату до 125 тыс. грн, а также доплату за пребывание в зоне боевых действий.
Добавим, что в Украине появилась вакансия водителя-механика в танковую роту для бригады "Азов". Денежное вознаграждение предлагается в размере до 125 тыс. грн.
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