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В "Азове" появилась новая вакансия — легендарный полк ищет специалистов на работу

16 декабря 2023 04:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В "Азове" появилась новая вакансия — легендарный полк ищет специалистов на работу
Военные полка "Азов" на боевой задаче. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Военнослужащие "Азова" ищут специалистов на работу за высокую заработную плату и даже доплату за пребывание в зоне боевых действий. Сейчас нуждаются в сварщиках.

Об этом говорится на платформе с поиска работы Work.ua.

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"Азов" ищет сварщика

Отмечается, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет специалистов к батальонам и другим подразделениям. Обещают зарплату до 125 тыс. грн, а также доплату в размере 3 300 грн/день.

Скриншот сообщения с сайта Work.ua вакансии "Сварщик, военнослужащий"
Скриншот сообщения с сайта Work.ua вакансии "Сварщик, военнослужащий"

Среди обязанностей потенциального работника следующие:

  • сварка металлических конструкций в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций;
  • выполнение ремонтных работ, в частности, замену и усиление сварных соединений;
  • контроль качества работы и соответствие стандартам безопасности;
  • изготовление локальных металлоконструкций.

Требования к кандидату и условия, которые ему предлагает "Азов"

На сайте также указаны и требования к кандидату:

  • опыт работы сварщиком не менее 1 года;
  • умение работать с разными видами (электро, газовая и т.п.);
  • ответственность и внимательность к деталям;
  • знание и понимание технических чертежей и инструкций.

В свою очередь, полк предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт. Также среди условий:

  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в ВСУ;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 грн/день.

Каких еще специалистов ищет полк "Азов"

Напомним, что бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет на работу автоэлектрика. В должности обещают зарплату в размере 25-125 тыс. грн. Кроме того, доплата за пребывание в зоне боевых действий составляет 3 300 грн/день.

Также мы писали, что "Азов" ищет на работу многих нужных на передовой специалистов, в том числе фельдшеров. В полку обещают зарплату до 125 тыс. грн, а также доплату за пребывание в зоне боевых действий.

Добавим, что в Украине появилась вакансия водителя-механика в танковую роту для бригады "Азов". Денежное вознаграждение предлагается в размере до 125 тыс. грн.

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