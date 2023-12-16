В "Азові" з'явилась нова вакансія — легендарний полк шукає фахівців на роботу

Військові полку "Азов" на бойовому завданні. Фото: azov.org.ua

Військовослужбовці "Азову" шукають фахівців на роботу за високу заробітну плату та навіть доплату за перебування в зоні бойових дій. Наразі потребують зварювальників.

Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.

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"Азов" шукає зварювальника

Зазначається, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає фахівців до батальйонів та інших підрозділів. Обіцяють зарплату до 125 тис. грн, а також доплату в розмірі 3 300 грн/день.

Скриншот повідомлення з сайту Work.ua вакансії "Зварювальник, військовослужбовець"

Серед обов'язків потенційного працівника такі:

зварювання металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій;

виконання ремонтних робіт, зокрема, заміну та посилення зварних з'єднань;

контроль якості роботи та відповідність стандартам безпеки;

виготовлення локальних металоконструкцій.

Вимоги до кандидата та умови, які пропонує йому "Азов"

На сайті також вказані й вимоги до кандидата:

досвід роботи зварювальником не менше 1 року;

вміння працювати з різними видами (електро, газова тощо);

відповідальність та уважність до деталей;

знання і розуміння технічних креслень та інструкцій.

Своєю чергою полк пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану чи контракт. Також серед умов:

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в ЗСУ;

можливість переведення для чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Яких ще фахівців шукає полк "Азов"

Нагадаємо, що бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає на роботу автоелектрика. На посаді обіцяють зарплату у розмірі 25-125 тис. грн. Крім того, доплата за перебування у зоні бойових дій — 3 300 грн/день.

Також ми писали, що "Азов" шукає на роботу багатьох потрібних на передовій фахівців, зокрема фельдшерів. В полку обіцяють зарплатню до 125 тис. грн, а також доплату за перебування в зоні бойових дій.

Додамо, що в Україні з'явилася вакансія водія-механіка в танкову роту для бригади "Азов". Грошову винагороду пропонують в розмірі до 125 тис. грн.