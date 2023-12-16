В "Азові" з'явилась нова вакансія — легендарний полк шукає фахівців на роботу
Військовослужбовці "Азову" шукають фахівців на роботу за високу заробітну плату та навіть доплату за перебування в зоні бойових дій. Наразі потребують зварювальників.
Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.
"Азов" шукає зварювальника
Зазначається, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає фахівців до батальйонів та інших підрозділів. Обіцяють зарплату до 125 тис. грн, а також доплату в розмірі 3 300 грн/день.
Серед обов'язків потенційного працівника такі:
- зварювання металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій;
- виконання ремонтних робіт, зокрема, заміну та посилення зварних з'єднань;
- контроль якості роботи та відповідність стандартам безпеки;
- виготовлення локальних металоконструкцій.
Вимоги до кандидата та умови, які пропонує йому "Азов"
На сайті також вказані й вимоги до кандидата:
- досвід роботи зварювальником не менше 1 року;
- вміння працювати з різними видами (електро, газова тощо);
- відповідальність та уважність до деталей;
- знання і розуміння технічних креслень та інструкцій.
Своєю чергою полк пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану чи контракт. Також серед умов:
- грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в ЗСУ;
- можливість переведення для чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Яких ще фахівців шукає полк "Азов"
Нагадаємо, що бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає на роботу автоелектрика. На посаді обіцяють зарплату у розмірі 25-125 тис. грн. Крім того, доплата за перебування у зоні бойових дій — 3 300 грн/день.
Також ми писали, що "Азов" шукає на роботу багатьох потрібних на передовій фахівців, зокрема фельдшерів. В полку обіцяють зарплатню до 125 тис. грн, а також доплату за перебування в зоні бойових дій.
Додамо, що в Україні з'явилася вакансія водія-механіка в танкову роту для бригади "Азов". Грошову винагороду пропонують в розмірі до 125 тис. грн.
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