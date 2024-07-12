Парад Победы в Москве. Иллюстративное фото: росСМИ

Через восемь лет в России будет около 1,5 млн. солдат. Такие цифры примерно вдвое больше числа войск, как российский президент Владимир Путин отправил в интервенцию в Украину.

Об этом сообщает Bild.

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По словам генинспектора Бундесвера Карстена Бройера, через пять лет Кремль будет готов развязать войну с НАТО.

"Вы должны поставить в своем дневнике отметку о 2029 году! До этого времени нужно сделать еще много работы, мы тоже должны быть готовы", — сказал он молодым солдатам, выступая в военном училище.

Численность Бундесвера сейчас составляет 181 500 солдат, что на 20 тысяч меньше целевой численности в 203 тысячи военных. Поэтому в Берлине рассматривается возможность вернуть обязательную военную службу.

В то же время РФ строит около полутора тысяч танков в год — столько танков сейчас в пяти сильнейших странах НАТО. В Германии, например, менее 300 ОБТ "Леопард".

Однако запас боеприпасов Бундесвера рассчитан на два дня, что нарушает требования НАТО, согласно которым боеприпасов должно хватить не менее чем на 30 дней. Немецкие журналисты подчеркнули, что во время «холодной войны» Берлин без проблем направлял на оборону от трех до четырех процентов своего ВВП. Олаф Шольц хочет выйти на 2% показатель.

По информации BILD, правительство уже разработало OPLAN Deu — тайный документ, содержащий информацию о подготовке военной инфраструктуры ФРГ к началу потенциальной войны, поскольку Германия должна обеспечить развертывание и снабжение топливом, продовольствием и медикаментами контингент НАТО.

"Многие автомобильные и железные дороги, а также портовая инфраструктура должны будут использоваться для военных целей и не будут использоваться для гражданского транспорта", — пояснили в Министерстве внутренних дел ФРГ.

Напомним, ранее министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о намерениях предоставить Украине еще 250 миллионов долларов на военную поддержку.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал российское покушение на гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, отметив, что не будет погружаться в этот конкретный отчет.