Коли Росія розпочне війну з НАТО — прогнози Бундесверу

Парад Перемоги у Москві. Ілюстративне фото: росЗМІ

Через вісім років у Росії буде близько 1,5 млн солдатів. Такі цифри приблизно вдвічі більше за кількість військ, як російський президент Володимир Путін відправив у інтервенцію до України.

Про це повідомляє Bild.

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Росія готується до війни з НАТО

За словами генінспектора Бундесверу Карстена Бройєра, через п'ять років Кремль буде готовий розв'язати війну з НАТО.

"Ви повинні поставити у своєму щоденнику позначку про 2029 рік! До цього часу потрібно зробити ще багато роботи, ми теж повинні бути готові", — сказав він молодим солдатам, виступаючи у військовому училищі.

Чисельність Бундесверу зараз складає 181500 солдатів, що на 20 тисяч менше за цільову чисельність у 203 тисячі військових. Тому у Берліні розглядають можливість повернути обов'язкову військову службу.

Водночас РФ будує приблизно півтори тисячі танків на рік — стільки танків зараз у п'яти найсильніших країн НАТО. У Німеччини, наприклад, менше ніж 300 ОБТ "Леопард".

Проте запас боєприпасів Бундесверу розрахований на два дні, що неабияк порушує вимоги НАТО, згідно з яким боєприпасів має вистачити не менше ніж на 30 днів. Німецькі журналісти наголосили, що під час холодної війни Берлін без проблем спрямовував на оборону від трьох до чотирьох відсотків свого ВВП. Наразі Олаф Шольц хоче вийти на 2% показник.

За інформацією BILD, уряд вже розробив OPLAN Deu — цілком таємний документ, який містить інформацію про підготовку військової інфраструктури ФРН до початку потенційної війни, оскільки Німеччина має забезпечити розгортання та постачання паливом, продовольством та медикаментами контингент НАТО.

"Багато автомобільних і залізниць, а також портова інфраструктура повинні будуть використовуватися для військових цілей і не будуть використовуватися для цивільного транспорту", — пояснили в Міністерстві внутрішніх справ ФРН.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про наміри надати Україні ще 250 мільйонів доларів на військову підтримку.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував російський замах на гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера, наголосивши, що не буде занурюватися в цей конкретний звіт.