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В Черкасской области взрывы: регион под атакой БпЛА

6 октября 2023 01:34
обновлено: 01:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Черкасской области сегодня 6 октября: регион под атакой БпЛА
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На фоне воздушной тревоги сегодня ночью, 6 октября, слышались звуки взрывов в Черкасской области. Опасность в регионе продолжается, угроза удара БпЛА сохраняется.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о повышенной опасности.

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Взрывы в Черкасской области сегодня 6 октября

Обновлено 01:35. В Черкасской области гремят взрывы.

Взрывы в Черкасской области
Источник: t.me/suspilnenews

Также глава Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил о повышенной опасности в регионе.

"Повышена опасность. Угроза применения врагом ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

Повышенная опасность в Черкасской области
Источник: t.me/cherkaskaODA

Обновлено 01:45. Воздушная тревога захватила ряд областей в объятия, над ними кружат БпЛА врага. Опасность продолжается.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня 6 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня ночью, 6 октября, происходит атака вражеских БпЛА по Одессе. В городе работает ПВО, что является причиной взрывов.

Также мы сообщали, что Украина продолжает "краснеть" из-за угрозы удара вражеских БпЛА. Сегодня ночью, 6 октября, рядом центральных, южных и восточных областей распространилась воздушная тревога.

Добавим, что по Украине вчера вечером, 5 октября, около 23:15 начала распространяться воздушная тревога. Объявили об опасности удара вражеских БпЛА.

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