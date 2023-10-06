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В Черкаській області вибухи: регіон під атакою БпЛА

6 жовтня 2023 01:34
оновлено: 01:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Черкаській області сьогодні 6 жовтня: регіон під атакою БпЛА
Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На тлі повітряної тривоги сьогодні вночі, 6 жовтня, було чути звуки вибухів у Черкаській області. Небезпека в регіоні досі триває, загроза удару БпЛА зберігається.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку. 

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Оновлено 01:35. У Черкаській області гримлять вибухи.

Вибухи в Черкаській області
Джерело: t.me/suspilnenews

Також очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку в регіоні.

"Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", — йдеться в повідомленні. 

Підвищена небезпека на Черкащині
Джерело: t.me/cherkaskaODA

Оновлено 01:45. Повітряна тривога захопила низку областей в обійми, над ними кружляють БпЛА ворога. Небезпека триває.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 6 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 6 жовтня, відбувається атака ворожих БпЛА по Одесі. У місті працює ППО, що є причиною вибухів.

Також ми повідомляли, що Україна продовжує "червоніти" через загрозу удару ворожих БпЛА. Сьогодні вночі, 6 жовтня, низкою центральних, південних та східних областей поширилась повітряна тривога.

Додамо, що по Україні вчора ввечері, 5 жовтня, близько 23:15 почала розповсюджуватися повітряна тривога. Оголосили про небезпеку удару ворожих БпЛА.

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