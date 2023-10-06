Вибухи в Черкаській області сьогодні 6 жовтня: регіон під атакою БпЛА

Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Фото: google.com

На тлі повітряної тривоги сьогодні вночі, 6 жовтня, було чути звуки вибухів у Черкаській області. Небезпека в регіоні досі триває, загроза удару БпЛА зберігається.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку.

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Вибухи в Черкаській області сьогодні 6 жовтня

Оновлено 01:35. У Черкаській області гримлять вибухи.

Джерело: t.me/suspilnenews

Також очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку в регіоні.

"Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", — йдеться в повідомленні.

Джерело: t.me/cherkaskaODA

Оновлено 01:45. Повітряна тривога захопила низку областей в обійми, над ними кружляють БпЛА ворога. Небезпека триває.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 6 жовтня, відбувається атака ворожих БпЛА по Одесі. У місті працює ППО, що є причиною вибухів.

Також ми повідомляли, що Україна продовжує "червоніти" через загрозу удару ворожих БпЛА. Сьогодні вночі, 6 жовтня, низкою центральних, південних та східних областей поширилась повітряна тривога.

Додамо, що по Україні вчора ввечері, 5 жовтня, близько 23:15 почала розповсюджуватися повітряна тривога. Оголосили про небезпеку удару ворожих БпЛА.