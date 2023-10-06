Вибухи в Черкаській області сьогодні 6 жовтня: регіон під атакою БпЛА

В Черкаській області вибухи: регіон під атакою БпЛА
На тлі повітряної тривоги сьогодні вночі, 6 жовтня, було чути звуки вибухів у Черкаській області. Небезпека в регіоні досі триває, загроза удару БпЛА зберігається.
Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку.
Вибухи в Черкаській області сьогодні 6 жовтня
Оновлено 01:35. У Черкаській області гримлять вибухи.
Також очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку в регіоні.
"Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", — йдеться в повідомленні.
Оновлено 01:45. Повітряна тривога захопила низку областей в обійми, над ними кружляють БпЛА ворога. Небезпека триває.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 6 жовтня, відбувається атака ворожих БпЛА по Одесі. У місті працює ППО, що є причиною вибухів.
Також ми повідомляли, що Україна продовжує "червоніти" через загрозу удару ворожих БпЛА. Сьогодні вночі, 6 жовтня, низкою центральних, південних та східних областей поширилась повітряна тривога.
Додамо, що по Україні вчора ввечері, 5 жовтня, близько 23:15 почала розповсюджуватися повітряна тривога. Оголосили про небезпеку удару ворожих БпЛА.