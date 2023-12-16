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В CNN назвали худший сценарий для Украины в случае прекращения помощи от партнеров

16 декабря 2023 13:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В CNN назвали худший сценарий для Украины в случае прекращения помощи от партнеров
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Alina Smutko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Европейские и американские чиновники обеспокоены отсутствием решения Конгресса США о финансировании военной помощи для Украины. Они опасаются, что без такой поддержки наше государство сможет воевать с РФ только несколько месяцев.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на "многочисленных американских и европейских чиновников".

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Худший сценарий для Украины

По информации западных разведывательных служб, Украина сможет продержаться "месяцы" без помощи США и НАТО. Худший сценарий — это "значительное отступление или даже поражение" к лету 2024 года.

"Нет никаких гарантий успеха с нами, но они точно потерпят поражение без нас", — заверил высокопоставленный военный чиновник США.

Влияние на контрнаступление ВСУ

В то же время на Западе наиболее обеспокоены отсутствием помощи, которая влияет на контрнаступление Украины на востоке и юге. Там украинские военные пытаются добиться прогресса во время того, как США все еще помогают Киеву.

"Если говорить об освобождении и содержании дальнейших территорий, то трудно представить, как это может быть успешным без дальнейшей поддержки со стороны США", — подчеркнул один из европейских дипломатов.

Без какого оружия может остаться Украина

Западные чиновники считают, что без американской военной помощи Украина сначала не будет иметь ракет большой дальности, после этого ракет для ПВО, а уже потом артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, а именно:

  • противотанковые ракеты Javelin,
  • зенитные ракеты Stinger.

В материале издания отмечают, что отсутствие решения о военной помощи в Конгрессе уже имеет влияние на украинское войско. По информации собеседников, ВСУ уже занимаются нормированием боеприпасов, в то время как Россия имеет преимущество над ними в "пять-семь раз".

"Украинский военный чиновник сообщил CNN, что украинское командование считает, что влияние на их огневую мощь привело к дополнительным потерям среди украинских военнослужащих", — отметили в сообщении.

Напомним, Сенат США не уйдет на рождественские каникулы, чтобы достичь согласия по военной помощи Украине и Израилю. Новое заседание состоится в понедельник, 18 декабря.

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