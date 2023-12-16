В CNN назвали найгірший сценарій для України в разі припинення допомоги від партнерів

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Європейські та американські чиновники стурбовані через відсутність рішення Конгресу США про фінансування військової допомоги для України. Вони побоюються, що без такої підтримки наша держава зможе воювати з РФ тільки декілька місяців.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на "численних американських та європейських посадовців".

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Найгірший сценарій для України

За інформацією західних розвідувальних служб, Україна зможе протриматися "місяці" без допомоги США та НАТО. Найгірший сценарій — це "значний відступ або навіть поразка" до літа 2024 року.

"Немає жодних гарантій успіху з нами, але вони точно зазнають поразки без нас", — запевнив високопоставлений військовий чиновник США.

Вплив на контрнаступ ЗСУ

Водночас на Заході найбільш занепокоєння через відсутність допомоги, яка впливає на контрнаступ України на сході та півдні. Там українські військові намагаються досягти прогресу під час того, як США все ще допомагають Києву.

"Якщо говорити про звільнення й утримання подальших територій, то важко уявити, як це може бути успішним без подальшої підтримки з боку США", — наголосив один із європейських дипломатів.

Без якої зброї може залишитися Україна

Західні посадовці вважають, що без американської військової допомоги, Україна спочатку не буде мати ракет великої дальності, після цього ракети для ППО, а вже потім артилерійські боєприпаси та ракети малої дальності, а саме:

протитанкові ракети Javelin,

зенітні ракети Stinger.

У матеріалі видання зауважують, що відсутність рішення про військову допомогу в Конгресі, вже має вплив на українське військо. За інформацією співрозмовників, ЗСУ вже займаються нормування боєприпасів, в той час як Росія має перевагу над ними в "пять-сім разів".

"Український військовий високопосадовець повідомив CNN, що українське командування вважає, що вплив на їхню вогневу міць призвів до додаткових втрат серед українських військовослужбовців", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, Сенат США не піде на різдвяні канікули, аби досягти згоди щодо військової допомоги Україні та Ізраїлю. Нове засідання відбудеться в понеділок, 18 грудня.