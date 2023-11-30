В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога - угроза беспилотников
30 ноября 2023 21:51
обновлено: 22:19
Рендер полета Shahed-131 в вечернем небе. Иллюстративное фото: NTA
В некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе дронов-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщают ВВС Украины.
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Воздушная тревога
Сообщается о запуске беспилотников с крымского аэродрома "Чауда".
По состоянию на 21:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Обновлено: в 22:08 ВВС сообщили о воздушной тревоге в Одесской области из-за угрозы от баллистических ракет.
Обновлено в 22:12: по сообщению соцсетей, иранские дроны выполнили разворот в воздухе и изменили курс на Николаевскую область.
По состоянию на 22:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
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