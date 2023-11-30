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В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога - угроза беспилотников

30 ноября 2023 21:51
обновлено: 22:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога - угроза беспилотников
Рендер полета Shahed-131 в вечернем небе. Иллюстративное фото: NTA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Сообщается о запуске беспилотников с крымского аэродрома "Чауда".

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога - угроза беспилотников
Источник: Telegram

По состоянию на 21:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога - угроза беспилотников
Источник: alerts.in.ua

Обновлено: в 22:08 ВВС сообщили о воздушной тревоге в Одесской области из-за угрозы от баллистических ракет.

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога - угроза беспилотников
Источник: Telegram

Обновлено в 22:12: по сообщению соцсетей, иранские дроны выполнили разворот в воздухе и изменили курс на Николаевскую область.

Источник: Telegram

По состоянию на 22:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога - угроза беспилотников
Источник: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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