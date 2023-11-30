В деяких областях України оголошено повітряну тривогу — загроза безпілотників

Рендер польоту Shahed-131 у вечірньому небі. Ілюстративне фото: NTA

В деяких регіонах України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють ВПС України.

Читайте також:

Повітряна тривога

Повідомляється про запуск безпілотників з кримського аеродрому "Чауда".

Джерело: Telegram

Станом на 21:50 карта повітряних тривог виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено: о 22:08: ВПС повідомили про повітряну тривогу в Одеській області через загрозу від балістичних ракет.

Джерело: Telegram

Оновлено о 22:12: за повідомленням соцмереж, іранські дрони виконали розворот у повітрі, та змінили курс на Миколаївську область.

Джерело: Telegram

Станом на 22:17 карта повітряних тривог виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Новина доповнюється...