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В деяких областях України оголошено повітряну тривогу — загроза безпілотників

30 листопада 2023 21:51
оновлено: 22:19
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Ілля Рябінін
редактор
В деяких областях України оголошено повітряну тривогу — загроза безпілотників
Рендер польоту Shahed-131 у вечірньому небі. Ілюстративне фото: NTA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В деяких регіонах України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють ВПС України.

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Повідомляється про запуск безпілотників з кримського аеродрому "Чауда". 

В деяких областях України оголошено повітряну тривогу — загроза безпілотників
Джерело: Telegram

Станом на 21:50 карта повітряних тривог виглядає так:

В деяких областях України оголошено повітряну тривогу — загроза безпілотників
Джерело: alerts.in.ua

Оновлено: о 22:08: ВПС повідомили про повітряну тривогу в Одеській області через загрозу від балістичних ракет.

В деяких областях України оголошено повітряну тривогу — загроза безпілотників
Джерело: Telegram

Оновлено о 22:12: за повідомленням соцмереж, іранські дрони виконали розворот у повітрі, та змінили курс на Миколаївську область.

Джерело: Telegram

Станом на 22:17 карта повітряних тривог виглядає так:

В деяких областях України оголошено повітряну тривогу — загроза безпілотників
Джерело: alerts.in.ua

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