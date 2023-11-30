В деяких областях України оголошено повітряну тривогу — загроза безпілотників
30 листопада 2023 21:51
оновлено: 22:19
Рендер польоту Shahed-131 у вечірньому небі. Ілюстративне фото: NTA
В деяких регіонах України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляють ВПС України.
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Повітряна тривога
Повідомляється про запуск безпілотників з кримського аеродрому "Чауда".
Станом на 21:50 карта повітряних тривог виглядає так:
Оновлено: о 22:08: ВПС повідомили про повітряну тривогу в Одеській області через загрозу від балістичних ракет.
Оновлено о 22:12: за повідомленням соцмереж, іранські дрони виконали розворот у повітрі, та змінили курс на Миколаївську область.
Станом на 22:17 карта повітряних тривог виглядає так:
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