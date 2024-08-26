После начала Курской операции значительно уменьшилась интенсивность обстрелов Сумщины, — ГПСУ

Украинские военные на бронетранспортере у границы РФ в Сумской области. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi

В Госпогранслужбе заявили, что ситуация с безопасностью на пограничном участке Сумской области с Курщиной изменилась к лучшему. В частности, на динамику обстрелов повлияла Курская операция.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире программы "Линия фронта" в понедельник, 26 августа.

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Демченко подчеркнул, что в Сумской области наблюдается существенное снижение количества обстрелов, включая артиллерийские удары, которые враг использует чаще всего. Он отметил, что российским войскам стало труднее проводить атаки на этот пограничный участок.

"Фактически этот буфер, который сейчас делают украинские защитники, он важен для наших граждан, проживающих в приграничных границах, проживающих в этих областях, граничащих с Россией, потому что тогда врагу гораздо сложнее осуществлять свои террористические атаки", — заявил спикер ГПСУ.