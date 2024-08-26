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В ДПСУ пояснили, як Курська операція вплинула на безпекову ситуацію на Сумщині

26 серпня 2024 22:53
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Після початку Курською операції значно зменшилася інтенсивність обстрілів Сумщини, — ДПСУ
Українські військові на бронетранспортері біля кордону РФ в Сумській області. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Держприкордонслужбі заявили, що безпекова ситуація на прикордонній ділянці Сумської області з Курщиною змінилася на краще. Зокрема, на динаміку обстрілів вплинула Курська операція.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі програми "Лінія фронту" у понеділок, 26 серпня.

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Демченко підкреслив, що на Сумщині спостерігається суттєве зниження кількості обстрілів, включаючи артилерійські удари, які ворог використовує найчастіше. Він зазначив, що російським військам стало важче проводити атаки на цю прикордонну ділянку.

"Фактично, цей буфер, який зараз роблять українські захисники, він важливий для наших громадян, які проживають у прикордонні, які проживають в цих областях, які межують з Росією, бо тоді ворогу набагато складніше здійснювати свої терористичні атаки", — заявив речник ДПСУ.

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ЗСУ Сумська область обстріли ДПСУ Курська область Андрій Демченко

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