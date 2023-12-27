В Эстонии рассказали, сколько украинских военных прошло обучение с начала вторжения РФ

Военная Эстонии и украинский солдат. Фото: mil.ee

С начала полномасштабного вторжения России Эстония подготовила более 1 300 украинских военных. Это количество составляет примерно шестую часть от количества эстонских солдат, подготовленных за два года.

Об этом сообщает ERR.ee.

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"С начала полномасштабного вторжения России мы подготовили более 1 300 украинских солдат. Это, в основном, базовая полевая подготовка солдат, но также подготовка артиллеристов, снайперов и стрелков, а также киберполевая подготовка", — рассказал представитель Минобороны Эстонии Роланд Муроф.

По словам пресс-офицера штаба обороны Таави Лаасика, ежегодно в Силах обороны Эстонии проходят подготовку около 3 800 призывников. Он рассказал, что в следующем году их количество составит 3 900 человек.

Как и эстонские призывники, украинцы также проходят подготовку в разных частях Эстонии.

"Подготовка украинских военнослужащих Сил обороны организована в разных местах Эстонии, и различные подразделения Сил обороны способствуют подготовке украинцев своими инструкторами", — сказал Лаасик.

По его словам, обучение украинцев организовано в соответствии с учебными программами подразделений Сил обороны Эстонии.

"Безусловно, это означает некоторые дополнительные меры и усилия, но помощь украинцам напрямую не повлияла на организацию подготовки Сил обороны", — отметил Лаасик.

Он подчеркнул, что обучение украинцев принесет практическую пользу и Силам обороны Эстонии.

"Обмен знаниями и опытом является важной частью каждого учебного курса и является улицей с двусторонним движением. Силы обороны внимательно следят за событиями в Украине, а также собирают отзывы и опыт от украинских подразделений и солдат, которые проходят здесь обучение. На основе этого мы собираем, анализируем и используем полученные уроки для нашей собственной подготовки и оперативного развития", — сказал представитель Сил обороны Эстонии.

По его словам, расходы на подготовку украинских военнослужащих возмещаются как на двустороннем уровне, так и в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине.

"Мы подали заявку на частичное возмещение расходов от Европейского Союза, но пока никаких выплат не было", — рассказал спикер Минобороны Эстонии.

Напомним, Эстония готова заниматься поиском и выдачей Украине беженцев-мужчин призывного возраста. Для этого Таллинн предложил заключить соответствующее соглашение между обоими государствами.