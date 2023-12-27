В Естонії розповіли, скільки українських військових пройшло навчання з початку вторгнення РФ

Військова Естонії та український солдат. Фото: mil.ee

З початку повномасштабного вторгнення Росії Естонія підготувала понад 1 300 українських військових. Ця кількість становить приблизно шосту частину від кількості естонських солдатів, підготовлених за два роки.

Про це повідомляє ERR.ee.

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"З початку повномасштабного вторгнення Росії ми підготували понад 1 300 українських солдатів. Це, в основному, базова польова підготовка солдатів, але також підготовка артилеристів, снайперів і стрільців, а також кіберпольова підготовка", — розповів речник Міноборони Естонії Роланд Муроф.

За словами пресофіцера штабу оборони Тааві Лаасіка, щороку в Силах оборони Естонії проходять підготовку близько 3 800 призовників. Він розповів, що наступного року їх кількість становитиме 3 900 осіб.

Як і естонські призовники, українці також проходять підготовку в різних частинах Естонії.

"Підготовка українських військовослужбовців Сил оборони організована в різних місцях Естонії, і різні підрозділи Сил оборони сприяють підготовці українців своїми інструкторами", — сказав Лаасік.

За його словами, навчання українців організовано відповідно до навчальних програм підрозділів Сил оборони Естонії.

"Безперечно, це означає певні додаткові заходи та зусилля, але допомога українцям безпосередньо не вплинула на організацію підготовки Сил оборони", — зазначив Лаасік.

Він наголосив, що навчання українців принесе практичну користь і Силам оборони Естонії.

"Обмін знаннями та досвідом є важливою частиною кожного навчального курсу і є вулицею з двостороннім рухом. Сили оборони уважно стежать за подіями в Україні, а також збирають відгуки та досвід від українських підрозділів і солдатів, які проходять тут навчання. На основі цього ми збираємо, аналізуємо та використовуємо отримані уроки для нашої власної підготовки та оперативного розвитку", — сказав речник Сил оборони Естонії.

За його словами, витрати на підготовку українських військовослужбовців покриваються як на двосторонньому рівні, так і в рамках місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.

"Ми подали заявку на часткове відшкодування витрат від Європейського Союзу, але поки що жодних виплат не було", — розповів речник Міноборони Естонії.

Нагадаємо, Естонія готова займатись пошуком та видачею Україні біженців-чоловіків призовного віку. Для цього Таллінн запропонував укласти відповідну угоду між обома державами.