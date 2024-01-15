В ГУР назвали главные цели Путина в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Главной целью российского диктатора Владимира Путина является полный контроль над всей территорией Украины. Переговоры не заставят его пересмотреть свою позицию, поскольку любые условия России являются для Украины неприемлемыми.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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"Намерения Путина очевидны — это контроль над нашей территорией и ее полная оккупация. И когда идут любые разговоры о том, что враг готов к переговорам, то мы должны понимать, что условия России не приемлемы нашему государству", — подчеркнул Скибицкий.

Он отметил, что риторика мирных переговоров нужна Москве, чтобы влиять на страны Запада и Глобального Юга.

"Любые переговоры дают время России для восстановления потенциала, наращивания сил и создания стратегических резервов, чтобы продлить агрессию", — пояснил Скибицкий.

Представитель ГУР напомнил, что Россия использует схожую тактику с 2014 года.

Ранее мы говорили, что Северная Корея передала России один миллион артиллерийских боеприпасов. Таким образом, Российская Федерация компенсирует дефицит снарядов собственного производства.

Напоминаем, что главная цель россиян — уничтожить инфраструктурные объекты Украины. Прежде всего, это объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта.