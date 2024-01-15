В ГУР назвали головні цілі Путіна в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Головною метою російського диктатора Володимира Путіна є повний контроль над усією територією України. Переговори не змусять його переглянути свою позицію, оскільки будь-які умови Росіє є для України неприйнятними.

Про це розповів представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Наміри Путіна очевидні — це контроль над нашою територією і її повна окупація. І коли йдуть будь-які розмови про те, що ворог готовий до переговорів, то ми маємо розуміти, що умови Росії не прийнятні нашій державі", — наголосив Скібіцький.

Він зазначив, що риторика щодо мирних переговорів потрібна Москві, щоб впливати на країни Заходу та Глобального Півдня.

"Будь-які переговори дають час Росії для відновлення потенціалу, нарощування сил і створення стратегічних резервів, щоби продовжити агресію", — пояснив Скібіцький.

Представник ГУР нагадав, що Росія використовує подібну тактику з 2014 року.

Раніше ми розповідали, що Північна Корея передала Росії один мільйон артилерійських боєприпасів. Таким чином Російська Федерація компенсує дефіцит снарядів власного виробництва.

Нагадуємо, що головна мета росіян — знищити інфраструктурні об'єкти України. Насамперед це об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту.