В ГУР объявили набор в спецподразделения, которые будут действовать в оккупированном Крыму
В Главном управлении разведки Минобороны Украины призвали всех желающих присоединиться к подразделениям активных действий ГУР, чтобы уничтожать врага, который пришел на родную землю. В частности, речь идет о ликвидации захватчиков в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в пресс-службе ГУР МО.
Работа украинских добровольцев в Крыму
"Нравится грохот грома в горах? А когда ты последний раз слышал его в горах Крыма? Так может пришло время устроить вместе с нами? Присоединяйся к подразделениям активных действий ГУР МО Украины — и у тебя будет возможность устроить настоящий грохот врагам, где бы они ни были и если бы они не прятались", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что подразделения ГУР являются теми силами, с помощью которых удается реализовать "самые дерзкие планы" украинской разведки.
Как присоединиться к спецподразделениям ГУР
"Именно они делают так, чтобы в оккупантов грохотало по тылам (вплоть до самых глубоких), портам базирования остатков вражеского флота, аэродромах — и в любом месте, где враг того даже не ожидает. Они — тот карательный меч, который повсюду достанет тех, кто задумал зло против нашей Родины!" — добавили в ГУР.
Поэтому в разведке призывали всех желающих заполнять анкету-заявку по ссылке.
Напомним, ранее украинские партизаны обнаружили место хранения ракет типа "Калибр" во временно оккупированном Крыму. Речь идет об участке земли недалеко от Сухарной бухты в Севастополе, которую охраняют российские спецслужбы.
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