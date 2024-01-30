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В ГУР объявили набор в спецподразделения, которые будут действовать в оккупированном Крыму

30 января 2024 16:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ГУР объявили набор в спецподразделения, которые будут действовать в оккупированном Крыму
Украинский разведчик. Иллюстративное фото: пресс-служба ГУР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Главном управлении разведки Минобороны Украины призвали всех желающих присоединиться к подразделениям активных действий ГУР, чтобы уничтожать врага, который пришел на родную землю. В частности, речь идет о ликвидации захватчиков в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в пресс-службе ГУР МО.

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"Нравится грохот грома в горах? А когда ты последний раз слышал его в горах Крыма? Так может пришло время устроить вместе с нами? Присоединяйся к подразделениям активных действий ГУР МО Украины — и у тебя будет возможность устроить настоящий грохот врагам, где бы они ни были и если бы они не прятались", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что подразделения ГУР являются теми силами, с помощью которых удается реализовать "самые дерзкие планы" украинской разведки.

Как присоединиться к спецподразделениям ГУР

"Именно они делают так, чтобы в оккупантов грохотало по тылам (вплоть до самых глубоких), портам базирования остатков вражеского флота, аэродромах — и в любом месте, где враг того даже не ожидает. Они — тот карательный меч, который повсюду достанет тех, кто задумал зло против нашей Родины!" — добавили в ГУР.

Поэтому в разведке призывали всех желающих заполнять анкету-заявку по ссылке.

спецоперация ГУР в Крыму
Скриншот сообщения из Facebook ГУР МО Украины

Напомним, ранее украинские партизаны обнаружили место хранения ракет типа "Калибр" во временно оккупированном Крыму. Речь идет об участке земли недалеко от Сухарной бухты в Севастополе, которую охраняют российские спецслужбы.

разведка
Крым
спецоперация
оккупанты
война в Украине
ГУР
добровольцы

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