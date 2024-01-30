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В ГУР оголосили набір в спецпідрозділи, які діятимуть в окупованому Криму

30 січня 2024 16:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ГУР оголосили набір в спецпідрозділи, які діятимуть в окупованому Криму
Український розвідник. Ілюстративне фото: пресслужба ГУР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Головному управлінні розвідки Міноборони України закликали всіх охочих приєднатися до підрозділів активних дій ГУР, аби нищити ворога, який прийшов на рідну землю. Зокрема, йдеться про ліквідацію загарбників в окупованому Криму. 

Про це йдеться у пресслужбі ГУР МО.

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"Подобається гуркіт грому в горах? А коли ти востаннє чув його в горах Криму? То може прийшов час влаштувати разом з нами? Приєднуйся до підрозділів активних дій ГУР МО України — і в тебе буде можливість влаштувати справжній гуркіт ворогам, де б вони не були і якби вони не ховалися", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що підрозділи ГУР є тими силами, за допомогою яких вдається реалізувати "найзухваліші плани" української розвідки. 

Як приєднатися до спецпідрозділів ГУР

"Саме вони роблять так, щоб в окупантів гуркотіло по тилах (аж до найглибших), портах базування залишків ворожого флоту, аеродромах — та в будь-якому місці, де ворог того навіть не очікує. Вони — той каральний меч, який всюди дістане тих, хто замислив зло проти нашої Батьківщини!" — додали в ГУР.

Тому в розвідці закликали всіх охочих заповнювати анкету-заявку за посиланням.

спецоперація ГУР в Криму
Скриншот допису з Facebook ГУР МО України

Нагадаємо, раніше українські партизани виявили місце зберігання ракет типу "Калібр" у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ділянку землі неподалік від Сухарної бухти у Севастополі, що охороняється російськими спецслужбами. 

розвідка
Крим
спецоперація
окупанти
війна в Україні
ГУР
добровольці

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