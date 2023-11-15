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В ЕС разработали 12 пакет санкций против России — что запретят

15 ноября 2023 17:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ЕС разработали 12 пакет санкций против России — что запретят
Атироссийская акция. Фото: Институт религиозной свободы
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Европейский союз планирует запретить экспорт станков и деталей машин , которые Российская Федерация может использовать для производства оружия. В частности, под ограничения могут попасть алмазы и некоторые другие ресурсы.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно документам, попавшим в распоряжение Bloomberg, 12-й пакет санкций ЕС против России также может содержать запрет на экспорт алмазов и меры по усилению контроля за соблюдением верхнего предела цен на российскую нефть.

В СМИ отметили, что на этой неделе страны-члены ЕС рассмотрят все предложения по ограничениям. В этой связи они могут изменяться до того, как будут одобрены.

Как пишет издание, Российская Федерация импортирует часть оборудования, в том числе сварочные аппараты и системы числового программного управления из Европы и использует их для производства боеприпасов.

Чем опасен обход санкций

Сейчас соревнование за источники поставок боеприпасов приобрело решающее значение, поскольку Украина готовится к длительной войне. Россия смогла поддержать свое производство боеприпасов, в то время как союзники Киева рискуют не выполнить обязательства по предоставлению Украине артиллерийских снарядов.

12-й пакет санкций будет нацелен против способности России обходить санкции и усиливать свою военную машину. В частности, речь идет и о сокращении источников доходов страны-террориста.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В частности, они обсудили ускорение принятия 12-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Напомним, что Агентство по розыску и менеджменту активов начнет процедуру продажи яхты Виктора Медведчука. Кабинет Министров усовершенствовал процедуру реализации арестованных активов, и теперь такие действия доступны за рубежом.

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