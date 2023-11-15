В ЄС розробили 12 пакет санкцій проти Росії — що заборонять

Атиросійська акція. Фото: Інститут релігійної свободи

Європейськи союз планує заборонити експорт верстатів й деталей машин, які Російська Федерація може використовувати для виробництва зброї. Зокрема під обмеження можуть потрапити алмази і деякі інші ресурси.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з документами, які потрапили в розпорядження Bloomberg, 12-ий пакет санкцій ЄС проти Росії також може містити заборону на експорт алмазів і заходи щодо посилення контролю за дотриманням верхньої межі цін на російську нафту.

В ЗМІ зазначили, що цього тижня країни-члени ЄС розглянуть усі пропозиції щодо обмежень. У зв'язку з цим вони можуть змінюватись до того, як будуть схвалені.

Як пише видання, Російська Федерація імпортує частину обладнання, у тому ж числі зварювальні апарати й системи числового програмного керування з Європи й використовує їх для виробництва боєприпасів.

Чим небезпечний обхід санкцій

Наразі змагання за джерела постачання боєприпасів набуло вирішального значення, оскільки Україна готується до тривалої війни. Росія змогла підтримати своє виробництво боєприпасів, тоді як союзники Києва ризикують не виконати зобов'язання щодо надання Україні артилерійських снарядів.

12-ий пакет санкцій буде націлений проти здатності Росії обходити санкції й посилювати свою військову машину. Зокрема йдеться й про скорочення джерел доходів країни-терориста.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, вони обговорили пришвидшення щодо ухвалення 12-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Нагадуємо, що Агенство з розшуку та менеджменту активів розпочне процедуру продажу яхти Віктора Медведчука. Кабінет Міністрів вдосконалив процедуру реалізацію арештованих активів, і тепер такі дії доступні за кордоном.