В Индии заявили, что мир в Украине возможен только, если он приемлем для обеих сторон конфликта

Представитель Индии Паван Капур на Глобальном саммите мира в Швейцарии. Фото: Reuters

Индия не поддержала итоговый документ Глобального саммита мира, который проходил в Швейцарии, поскольку считает, что для достижения мира необходимо взаимодействие двух сторон конфликта. Поэтому Украина и Россия должны согласовать вариант мирного соглашения, подходящий для обеих стран.

Об этом в воскресенье, 16 января, заявил заместитель министра иностранных дел республики Паван Капур.

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В МИДе Индии подчеркнули, что разделяют глобальную обеспокоенность ситуацией в Украине и поддерживают любое коллективное желание способствовать мирному разрешению конфликта.

"По нашему мнению, только те варианты, которые являются приемлемыми для обеих сторон, могут привести к крепкому миру. Согласно этому подходу, мы решили избегать связей с общим коммюнике или любым другим вытекающим из этого саммита документом", — сказал представитель МИД Индии Паван Капур.

Паван Капур заверил, что Индия продолжит взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, а также с обеими сторонами российско-украинской войны, чтобы внести свой вклад в усилия, направленные на достижение продолжительного мира в Украине.

Напомним, список стран-подписантов коммюнике саммита в Швейцарии сократился с 80 до 78. Свои подписи отозвали Ирак и Иордания.

Следующий Саммит мира может состояться через пять месяцев. Предварительно его планируют провести до президентских выборов в США.