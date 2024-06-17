В Індії заявили, що мир в Україні можливий лише, якщо він прийнятний для обох сторін конфлікту

Представник Індії Паван Капур на Глобальному саміті миру у Швейцарії. Фото: Reuters

Індія не підтримала підсумковий документ Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії, оскільки вважає, що для досягнення миру потрібна взаємодія двох сторін конфлікту. Тому Україна та Росія мають узгодити варіант мирної угоди, прийнятний для обох країн.

Про це у неділю, 16 січня, заявив заступник міністра закордонних справ республіки Паван Капур.

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У МЗС Індії наголосили, що поділяють глобальну стурбованість ситуацією в Україні та підтримують будь-яке колективне бажання сприяти мирному вирішенню конфлікту.

"На нашу думку, тільки ті варіанти, які є прийнятними для обох сторін, можуть призвести до міцного миру. Відповідно до цього підходу, ми вирішили уникати зв'язків із загальним комюніке або будь-яким іншим документом, що випливає з цього саміту", — сказав представник МЗС Індії Паван Капур.

Паван Капур запевнив, що Індія продовжить взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами, а також з обома сторонами російсько-української війни, щоб зробити свій внесок у зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні.

Нагадаємо, список країн-підписантів комюніке саміту в Швейцарії скоротився з 80 до 78. Свої підписи відкликали Ірак та Йорданія.

Наступний Саміт миру може відбутися за п'ять місяців. Попередньо його планують провести до президентських виборів у США.